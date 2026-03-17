Así están robando reembolsos del IRS en plena temporada de impuestos

El aumento de estafas fiscales en Estados Unidos durante la temporada de impuestos 2026 ha encendido la alerta entre autoridades y expertos en seguridad financiera.

Ante la delicada situación, organismos federales como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el propio Servicio de Impuestos Internos (IRS) han detectado que miles de contribuyentes están siendo blanco de fraudes, especialmente a través de llamadas automatizadas, mensajes de texto y correos electrónicos falsos, que tienen instrumentos para robar datos personales y, eventualmente, los reembolsos de la gente.

El fraude que crece cada temporada de impuestos

Esta situación no es nueva. De acuerdo con la FTC, los reportes de fraude relacionados con impuestos aumentan significativamente entre enero y abril, cuando millones de personas presentan sus declaraciones.

Durante este periodo, las autoridades señalaron que los estafadores se hacen pasar por trabajadores del IRS o de alguna otra agencia gubernamental para generar confianza y urgencia entre sus víctimas. En muchos casos, les infunden miedo sobre posibles multas o arresto.

“Los estafadores suelen crear un sentido de urgencia para que las personas actúen sin pensar”, explicó la FTC en un comunicado donde alerta a las personas sobre estas prácticas fraudulentas.

Cómo operan las llamadas y mensajes fraudulentos

La autoridad señala que el método más común en 2026 sigue siendo el uso de robocalls o llamadas automatizadas. En ellas, los delincuentes informan falsamente sobre problemas con la declaración de impuestos o supuestos reembolsos pendientes.

Pero también envían mensajes de texto y correos electrónicos que contienen enlaces maliciosos. Al hacer clic, la víctima es conducida a sitios web falsos diseñados para robar información personal.

Para evitar ser víctima de estas prácticas, el IRS recordó que “nunca contacta con los contribuyentes por correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales para solicitar información personal o financiera”.

Señales de alerta que no debes ignorar

Identificar un intento de fraude es la mejor herramienta para proteger tu dinero vía reembolso de impuestos. Por ello, las autoridades han hecho énfasis en atender ciertas señales claras de mensajes falsos, para evitar caer en una situación fraudulenta:

Solicitudes de pago inmediato mediante tarjetas de regalo, transferencias o criptomonedas

Amenazas de arresto o acciones legales urgentes

Mensajes con enlaces sospechosos o direcciones web no oficiales

Promesas de reembolsos inesperados o montos elevados

Según el IRS, si recibes algún mensaje con estas características, debes considerarlo sospechoso.

El impacto real en los contribuyentes

El daño de estas estafas no es menor. De acuerdo con la FTC, los consumidores en Estados Unidos reportaron pérdidas por fraude de $12,500 millones de dólares en 2024, un incremento de aproximadamente 25% respecto a 2023. De este total, los esquemas de suplantación —donde los delincuentes se hacen pasar por personal del IRS— son los más comunes.

Se trata de un dato delicado, ya que miles de familias de recursos limitados, muchas de ellas hispanas, esperan su reembolso de impuestos como un ingreso adicional clave para cubrir gastos esenciales como renta, alimentos o el pago de una deuda importante.

Perder ese dinero puede ser un golpe directo a la estabilidad financiera del hogar, especialmente en comunidades vulnerables.

Qué recomienda el IRS para proteger tu dinero

Ante la gravedad de esta práctica, las autoridades insisten a los contribuyentes que apliquen una serie de medidas básicas para evitar ser víctimas de un fraude durante la temporada de impuestos:

Presentar la declaración lo antes posible para evitar que alguien más use tu información

Utilizar solo plataformas oficiales o preparadores de impuestos certificados

Activar herramientas de verificación de identidad cuando estén disponibles

Reportar cualquier intento de fraude al IRS o a la FTC

“El IRS nunca exigirá pagos inmediatos ni amenazará con arrestos a través de llamadas o mensajes”, recordó la FTC.

Qué hacer si crees que fuiste víctima de fraude

Si tienes sospecha de haber sufrido un fraude fiscal, debes actuar de inmediato para intentar recuperar tu dinero.

Las autoridades recomiendan:

Reportar el incidente de manera inmediata en IdentityTheft.gov

Notificar al IRS mediante el formulario correspondiente de robo de identidad

Monitorear cuentas bancarias y reportes de crédito

“La rapidez con la que se reporte el fraude puede ser clave para recuperar el control de la situación”, señaló la FTC.

Si das seguimiento al estatus de tu reembolso y al movimiento en tus cuentas bancarias, puedes verificar si el fraude ya fue concretado o todavía puedes defenderte.

¿Por qué este problema está empeorando en 2026?

Expertos advierten que el uso de tecnología, incluyendo inteligencia artificial, ha permitido a los delincuentes crear mensajes más creíbles y difíciles de detectar para las personas comunes.

Además, el volumen de datos filtrados en internet ha permitido a los estafadores personalizar sus ataques, aumentando su efectividad.

Esto explica por qué, año con año, las estafas fiscales se han vuelto más sofisticadas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre estafas del IRS en 2026

¿El IRS llama por teléfono para pedir dinero?

No. El IRS no solicita pagos ni información personal mediante llamadas, mensajes de texto o redes sociales. Cualquier comunicación de ese tipo es sospechosa.

¿Cómo sé si un mensaje del IRS es falso?

Si incluye enlaces, tiene un mensaje de urgencia o solicita datos personales, es muy probable que sea fraudulento. El IRS generalmente se comunica por correo postal.

¿Qué hago si ya di mis datos personales?

Debes reportarlo de inmediato en IdentityTheft.gov y contactar al IRS para proteger tu cuenta fiscal.

¿Puedo recuperar el dinero perdido?

Depende del caso, pero actuar rápidamente aumenta las posibilidades de reducir daños o bloquear transacciones.

¿Quiénes son más vulnerables a estas estafas en reembolsos de impuestos?

Personas mayores, contribuyentes primerizos y comunidades con menor acceso a información financiera suelen ser más vulnerables.

Conclusión

Las estafas relacionadas con el reembolso de impuestos son cada vez más sofisticadas y frecuentes. Se trata de una situación delicada, ya que millones de familias dependen de su reembolso como un alivio a sus finanzas y, en este contexto, su dinero se encuentra en un riesgo especialmente alto.

Las autoridades insisten en que la prevención es la mejor defensa. Verificar cada mensaje recibido, tener cuidado al compartir información personal y utilizar únicamente canales oficiales son las mejores herramientas para proteger tu dinero.

De cara a las próximas semanas, la vigilancia será clave para no caer en manos de delincuentes que aprovechan la urgencia y la desinformación.

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