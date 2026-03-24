El español y la inteligencia artificial marcan el futuro del periodismo

El español y la inteligencia artificial (IA) se consolidaron como los 2 ejes centrales del debate en la jornada final del IX Congreso de Editores CELAC-UE, donde periodistas, editores y representantes institucionales analizaron el futuro de la información en un ecosistema mediático en plena transformación.

De acuerdo a Editored, desde la sede del Instituto Cervantes, en Alcalá de Henares, en España, más de medio centenar de líderes del sector coincidieron en que la lengua española no solo es una herramienta de comunicación, sino también un activo estratégico que define identidades, construye ciudadanía y sostiene la democracia en ambos lados del Atlántico.

Durante la apertura, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, lanzó una advertencia que marcó el tono del encuentro: el lenguaje no es neutral. En ese sentido, subrayó que el español funciona como un vehículo de valores, diversidad cultural y cohesión social entre los 21 países que lo comparten, lo que lo convierte en una pieza clave dentro del periodismo contemporáneo.

El español como poder en la era digital

Uno de los consensos más claros del Congreso fue que el idioma español ha adquirido una dimensión geopolítica en el contexto digital. En la mesa dedicada a la lengua como espacio común entre Europa y América Latina, los expertos coincidieron en que el español actúa como una infraestructura que conecta audiencias, contenidos y perspectivas más allá del dominio anglosajón.

El presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, defendió el idioma como un instrumento de poder cultural y político, capaz de amplificar la voz del mundo hispanohablante en la conversación global. Esta visión fue respaldada por otros editores que alertaron sobre la necesidad de proteger el idioma frente a los cambios tecnológicos acelerados.

En particular, se destacó el papel de las nuevas generaciones, quienes enfrentan el desafío de preservar la riqueza lingüística en un entorno dominado por algoritmos, automatización y plataformas digitales. En este contexto, el español no solo es un medio de expresión, sino un elemento clave para garantizar la soberanía informativa.

Inteligencia artificial: entre la innovación y el riesgo

Así como en la ciudad de Nueva York se está discutiendo el uso de la IA en las aulas de escuelas públicas, en este congreso, la irrupción de la IA en las redacciones fue uno de los temas más discutidos a lo largo de la jornada. Aunque su adopción ha crecido de forma exponencial, especialmente en Europa, los especialistas coincidieron en que su uso debe estar guiado por principios éticos y supervisión humana.

En una de las mesas más relevantes, dedicada exclusivamente a la IA, se analizó cómo estas herramientas están transformando procesos esenciales del periodismo, desde la verificación de datos hasta la distribución de contenidos.

Los expertos señalaron que la IA puede mejorar la eficiencia en tareas como la transcripción, el análisis de grandes volúmenes de información y la detección de noticias falsas. Sin embargo, también advirtieron sobre los riesgos asociados, como la desinformación automatizada, la pérdida de contexto y la homogeneización del lenguaje.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el crecimiento acelerado del uso de IA en España, que pasó de un 6% a un 56% en apenas un año. Este salto refleja no solo la velocidad de adopción tecnológica, sino también la urgencia de establecer marcos regulatorios y éticos que orienten su implementación.

No hay duda de que la IA ha venido a facilitar tareas en el periodismo; sin embargo, hay que tener cuidado respecto a los usos que se le da. (Foto: Shutterstock)

La defensa del idioma frente a la automatización

En este escenario, varios participantes subrayaron que el español enfrenta un desafío inédito: su preservación en un entorno digital dominado por sistemas automatizados que, en muchos casos, priorizan la eficiencia sobre la riqueza lingüística.

La editora portuguesa Helena Pereira destacó que uno de los mayores retos actuales es la verificación de contenidos visuales generados o manipulados por IA, lo que puede facilitar la propagación de noticias falsas a gran escala.

Por su parte, el director colombiano Fernando Quijano aseguró que las nuevas generaciones de periodistas están mejor preparadas para integrar estas herramientas en su trabajo, siempre que se mantenga el rigor informativo y el criterio editorial.

Este equilibrio entre innovación tecnológica y responsabilidad periodística se convirtió en uno de los pilares del debate, especialmente en un contexto donde la velocidad de la información compite con la necesidad de precisión y veracidad.

Declaración de Alcalá: un compromiso con el futuro

Como resultado de las discusiones, los participantes firmaron la Declaración de Alcalá, un documento estratégico que establece un decálogo de principios para el futuro del periodismo en el ámbito iberoamericano y europeo.

Entre sus puntos más destacados, la declaración subraya que la tecnología debe ser un medio y no un fin en sí mismo, reafirma la importancia de proteger la propiedad intelectual y la soberanía lingüística, y reconoce el papel del editor como garante de la calidad informativa.

Asimismo, el texto enfatiza la necesidad de reforzar los filtros profesionales frente a la proliferación de contenidos automatizados, así como de promover valores como la diversidad, la inclusión y la seguridad de los periodistas.

Un idioma que une frente a un mundo fragmentado

El Congreso también dejó claro que, en un contexto global marcado por conflictos, polarización y sobreinformación, el español puede funcionar como un puente entre culturas y regiones.

Durante el diálogo con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se insistió en la importancia de construir una voz iberoamericana común que defienda el multilateralismo, la paz y la cooperación internacional.

En ese marco, el papel del periodismo adquiere una relevancia aún mayor, al ser uno de los principales canales para garantizar el acceso a información veraz y fortalecer las democracias.

La jornada concluyó con un llamado a reforzar la colaboración entre medios, instituciones y profesionales del sector, con el objetivo de enfrentar los desafíos de un entorno informativo cada vez más complejo.

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