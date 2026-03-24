Gobernadora Hochul plantea ley para “trancar el gatillo” a la fabricación de armas fantasmas en NY

Sabía usted que ciertos tipos de pistolas pueden convertirse en potentes ametralladoras caseras, mediante el uso de una pequeña pieza de plástico o metal, comúnmente conocida como “Glock switch”. Estas armas modificadas, denominadas como “fantasmas”, se han convertido en un peligroso dispositivo en manos de delincuentes: han sido utilizadas en la comisión de delitos en todo el estado de Nueva York.

Ante esta tendencia, el gobierno estatal de Nueva York plantea algunas fórmulas para evitar que el hampa adquiera estos equipos de una forma tan simple, como comprar un juguete.

Actualmente, la posesión de estos dispositivos de conversión para Glock, es ilegal tanto bajo la ley federal, como bajo la ley del estado de Nueva York. Sin embargo, se siguen adquiriendo mediante compras ilícitas en línea o se fabrican en casa utilizando impresoras 3D. Su reducido tamaño, similar al de un bloque de Lego, facilita tanto su adquisición como su tráfico hacia el interior del estado.

Para hacer frente a estas amenazas a la seguridad pública, la gobernadora Kathy Hochul propuso una legislación para reforzar las normas de seguridad de estos productos, exigiendo a los fabricantes de armas de fuego que diseñen sus pistolas de tal manera que se impida su sencilla conversión en armas automáticas de fabricación casera.

“Cuando asumí el cargo de gobernadora, prometí hacer todo lo necesario para enfrentar de frente la epidemia de violencia armada. Hemos logrado hacer frente con éxito al ‘canal de hierro’. Ahora, vamos tras el ‘canal de plástico’, indicó la gobernadora.

La propuesta legal cuenta con el respaldo de una coalición de fiscales de distritos y de policías municipales.

Pequeñas piezas de plástico que parecen un juguete terminan convirtiendo estos equipos en peligrosos armamentos. Nueva York legisla para poner trabas a esta peligrosa tendencia. (Foto: Cortesía Don Pollard/Office of Governor Hochul)

Más armas contra la violencia

Las medidas del gobierno estatal van más allá, en su objetivo de detener la proliferación de las “armas fantasmas”. La propuesta legal exigirá que todas las impresoras 3D comercializadas en el estado cuenten con una tecnología capaz de bloquear cualquier archivo diseñado para la fabricación de armas de fuego, sus componentes o accesorios ilegales.

Asimismo, se prohibirá la venta y distribución de los archivos de diseño digital utilizados para la fabricación de estos equipos mediante impresión 3D y se ampliarán las prohibiciones relativas a la fabricación de armas de fuego y sus componentes principales sin la licencia correspondiente.

“Queens representa actualmente un 35% del total acumulado de incautaciones de “armas fantasma”, (fabricadas de forma privada) en toda la ciudad, durante los últimos cinco años. Estas propuestas nos permitirán iniciar investigaciones con mayor prontitud y detener la violencia armada antes de que esta estalle” valoró la Fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz.

El último gran golpe

De hecho, uno de los grandes golpes contra estas mafias que trafican estos dispositivos se registró en Queens en 2025.

El pasado mes de noviembre, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció las condenas y sentencias de cinco acusados por vender decenas de armas fantasmas ilegales, armas de asalto, cargadores de alta capacidad y municiones en Queens.

Una investigación liderada por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General recuperó 86 armas de fuego, incluidas 55 armas fantasmas y 25 armas de asalto, además de más de 90 cargadores de alta capacidad y cientos de municiones.

La investigación se centró en Satveer Saini y sus asociados Mateo Castro-Agudelo, Hargeny Fernandez-Gonzalez, Adam Youssef Senhaji-Rivas y Milanjit Sidhu.

Saini y sus cómplices traficaban armas fantasmas impresas en 3D ensambladas en el condado de Nassau y armas con número de serie compradas en Indiana y llevadas a Queens, donde eran almacenadas y vendidas.

Saini vendía los equipos en varios lugares de Queens, incluyendo el Louis C. Moser Playground en Jackson Heights en una tarde de día laborable, y en el estacionamiento del Queens Center Mall en Elmhurst.

Castro-Agudelo y Fernandez-Gonzalez utilizaban un garaje en Elmhurst para almacenar armas, en un momento llegaron a esconder doce armas, incluidas siete de tipo fantasmas y numerosos cargadores de alta capacidad dentro de un estuche de guitarra en el garaje. Castro-Agudelo utilizaba ese estuche para transportar armas y municiones a sus clientes. Al menos una de las ventas de armas se realizó fuera de una tienda de humo en Jackson Heights, donde trabajaba, reseña un comunicado de la fiscalía.

Todos los implicados se declararon culpables.

Por su parte, el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., señaló que ante los rápidos avances tecnológicos, las armas impresas en 3D están alimentando la violencia armada en Nueva York y representan una amenaza cada vez mayor para la seguridad pública. Asegura que los actores malintencionados están aprovechando cualquier laguna legal posible para fabricar sus propias armas.

Se disparan las incautaciones: