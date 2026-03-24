Llega a Nueva York el Museo Móvil ‘Gente de Esperanza’

El Museo Móvil Gente de Esperanza, People of Hope Mobile Museum, debutará en la ciudad de Nueva York en Union Square 19 de marzo de 2026.

Caridades Católicas de Nueva York dará la bienvenida al museo móvil Gente de Esperanza: Historias llenas de fe de vecinos ayudando a vecinos (People of Hope: Faith-Filled Stories of Neighbors Helping Neighbors), una iniciativa nacional de narración de historias producida por Caridades Católicas USA, cuando haga su primera parada en la ciudad de Nueva York los días 26 y 27 de marzo de 2026.

El Museo Móvil Gente de Esperanza es una exhibición itinerante e inmersiva que celebra el poder del servicio cristiano y el impacto transformador de vecinos ayudando a vecinos. Instalado en un tráiler de 53 pies que recorrerá los Estados Unidos, el museo visitará más de 150 comunidades durante los próximos tres años, compartiendo historias de compasión, resiliencia y fe en acción.

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York y Caridades Católicas de Brooklyn y Queens serán coanfitriones de la parada inaugural del museo, que tendrá lugar junto a Union Square, en 881 Broadway, Manhattan. El museo estará abierto al público el jueves 26 de marzo, de 11:30 a. m. a 6:00 p. m., y el viernes 27 de marzo, de 12:00 p. m. a 6:00 p. m., con última entrada a las 5:30 p. m. ambos días.

Los visitantes del museo podrán disfrutar de una exhibición multimedia diseñada para ayudar a las personas a comprender mejor las realidades que enfrentan los vecinos necesitados y el impacto del servicio caritativo. La experiencia incluye:

Historias en video de personal, voluntarios y miembros de la comunidad de Caridades Católicas que comparten encuentros que cambiaron sus vidas

Una simulación interactiva de pobreza que permite a los visitantes ponerse en la situación de otra persona y tomar decisiones difíciles

Datos nacionales y estatales que muestran el alcance de la necesidad en los Estados Unidos

Una cabina de grabación donde los visitantes podrán compartir sus propias historias de esperanza y servicio

La exhibición está dirigida a visitantes de 14 años en adelante, ya que parte del contenido aborda temas delicados relacionados con la pobreza y las dificultades.

El museo forma parte de una iniciativa nacional de narración de historias, posible gracias a una subvención de 5 millones de dólares de Lilly Endowment Inc., destinada a resaltar el papel del servicio basado en la fe en el fortalecimiento de las comunidades en todo el país. Caridades Católicas USA, fundada en 1910, es una de las redes de servicios sociales más grandes de la nación, atendiendo a millones de personas cada año a través de agencias locales de Caridades Católicas. Aquí en Nueva York, Caridades Católicas de Nueva York atiende a más de 400,000 personas cada año, llegando a más de 1,000 vecinos cada día con alimentos, apoyo de vivienda, consejería, servicios de inmigración y refugiados, programas juveniles, asistencia de emergencia y mucho más.

El Museo Móvil Gente de Esperanza da vida a estas historias, mostrando cómo los actos de compasión, tanto grandes como pequeños, pueden cambiar vidas y fortalecer comunidades.

Todos están invitados a visitar el museo durante su parada en la ciudad de Nueva York y vivir de primera mano las historias de esperanza que continúan desarrollándose cada día a través de la labor de Caridades Católicas.

Para más información sobre la gira nacional, visite: https://peopleofhope.us/tour-stops

Ionut Gitan, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York