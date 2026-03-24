MLB: ¿Quiénes son los 10 peloteros mejores pagados en 2026 según Forbes?

Las Grandes Ligas arranca este miércoles con la temporada 2026 y la revista Forbes publicó los 10 peloteros mejores pagados este año, liderado nuevamente por la estrella Shohei Ohtani.

Ohtani vuelve a liderar la lista publicada por Forbes, gracias en mayor parte por sus contratos publicitarios.

El japonés y dos veces campeón de la Serie Mundial tiene $125 millones de dólares en ganancias de publicidades y $2 millones de dólares en contrato tras diferir gran parte del salario.

En la lista de los 10 mejores pagados de Forbes, hay tres jugadores de los Yankees de Nueva York, dos de los Mets de Nueva York, dos de Los Angeles Dodgers, uno de los Angels, uno de Texas y uno de los Philadelphia Phillies.

The 10 highest-paid #MLB players, featuring Shohei Ohtani and Aaron Judge, are set to make $537 million. See the ranking, counting both their salaries and endorsements: https://t.co/cI1cZRUpPj



Illustration: Alice Lagarde for Forbes; Photos: Al Bello, Joe Sargent, Brandon Sloter… pic.twitter.com/nGqcGf7OsK — Forbes (@Forbes) March 24, 2026

Esta es la lista de los 10 peloteros mejores pagados de MLB en 2026

Shohei Ohtani – $127 millones de dólares Cody Bellinger – $56.5 millones de dólares Kyle Tucker – $56 millones de dólares Juan Soto – $51.9 millones de dólares Aaron Judge – $46.1 millones de dólares Bo Bichette – $42.4 millones de dólares Zack Wheeler – $42.2 millones de dólares Mike Trout – $39 millones de dólares Jacob DeGrom – $38.3 millones de dólares Gerrit Cole – $37.5 millones de dólares

La cifra total de los 10 peloteros con mejor salario es $537 millones de dólares, la segunda mayor cantidad desde que Forbes realiza el listado en 2011.

Ohtani ha logrado capitalizar su nivel de estrella con contratos de publicidad con grandes marcas como Fanatics, New Balance, así como una lista de empresas de Japón, que incluyen bebidas energéticas, aerolíneas, entre otras.

En la lista de los 10 mejores pagados solo hay un pelotero latino: Juan Soto. El jardinero de los Mets de Nueva York está en el cuarto puesto gracias a su contrato con los metropolitanos y publicidades como la cerveza Presidente y Under Armour.

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