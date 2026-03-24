Nueva York inicia proyecto para agilizar autobuses y mejorar seguridad vial cerca del Yankee Stadium

La ciudad de Nueva York comenzó un proyecto para optimizar el servicio de autobuses que atraviesan El Bronx y reforzar la seguridad vial en los alrededores del Yankee Stadium.

La iniciativa incluye la creación de carriles exclusivos para autobuses en dirección oeste y la conversión del paso subterráneo de la calle 161 en un corredor dedicado a este transporte, informó la alcaldía en una nota de prensa.

El rediseño también contempla mejoras para los peatones y usuarios del transporte público, con la instalación de marquesinas, bancos, barras de apoyo, refugios peatonales y elementos que faciliten el acceso seguro a los autobuses.

El corredor de la línea Bx6 Select Bus Service (SBS) atiende diariamente a unas 25,000 personas, y la ciudad espera que las obras contribuyan a agilizar el transporte, especialmente con la inauguración de la temporada de béisbol, que atrae más de tres millones de visitantes al Yankee Stadium cada año.

El proyecto abarca la reconstrucción de la calle East 161st, desde Ruppert Place hasta Morris Avenue, e incluye tramos de la calle East 163rd entre Washington Avenue y Tiffany Street, así como secciones del Bx6-SBS en Manhattan.

Se construirá, de acuerdo con la información oficial, un carril central totalmente protegido para autobuses y se modernizará el túnel existente bajo el Grand Concourse para uso exclusivo de autobuses en ambos sentidos.

Entre las mejoras planificadas se incluyen isletas de hormigón para aumentar la seguridad peatonal, extensiones de acera y bordillos, 370 rampas accesibles, 57 árboles, aproximadamente 8,000 plantas, más de 100 postes de alumbrado, modernización de 16 hidrantes y la renovación de más de 45,000 yardas cuadradas de carretera junto con 180,000 pies cuadrados de acera.

También se actualizarán más de 4,500 pies de tuberías de agua y alcantarillado y se agregarán sumideros adicionales.

El proyecto se llevará a cabo por fases para no interferir con la temporada de béisbol y se prevé que continúe hasta 2028.

La Alcaldía de Nueva York indicó que se elaboró un plan de mitigación de tráfico para minimizar interrupciones durante los partidos. Señaló que la iniciativa surgió tras un proceso de participación comunitaria con apoyo de juntas vecinales locales.

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