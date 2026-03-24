Nuevos trenes del metro de Nueva York: pasillos abiertos, más seguridad y tecnología avanzada marcarán el cambio

Después de más de 4 décadas sin una renovación integral, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha dado un paso histórico al presentar un ambicioso plan que transformará el sistema de metro de la ciudad de Nueva York.

La iniciativa contempla la incorporación de 2,390 nuevos vagones de la serie R262, en lo que se convertirá en el pedido más grande en los 118 años de historia del organismo.

La última modernización de gran escala del subterráneo neoyorquino se remonta a la década de 1980, cuando se adquirieron las unidades R62 y R62A. Desde entonces, el sistema ha operado con mejoras parciales, pero sin una actualización total de su flota. Ahora, la llegada de los nuevos trenes marca el inicio de una transformación que impactará tanto en la operación como en la experiencia de millones de pasajeros.

El proceso se llevará a cabo mediante una licitación internacional, lo que permitirá a fabricantes de distintos países competir por el contrato. Según el cronograma preliminar, los primeros vagones comenzarían a entregarse alrededor del año 2030, con una implementación progresiva en distintas líneas del sistema.

El proyecto de los trenes R262 no solo destaca por su volumen, sino también por su alcance tecnológico. La MTA busca reemplazar gradualmente la flota de los años 80 con unidades más eficientes, seguras y adaptadas a las demandas actuales de movilidad urbana.

Este contrato representa una de las inversiones más importantes en infraestructura de transporte público en Estados Unidos en los últimos años. La modernización no solo apunta a mejorar la puntualidad del servicio, sino también a reducir costos de mantenimiento a largo plazo y aumentar la confiabilidad operativa.

Innovación tecnológica y mejor experiencia de usuario

Uno de los cambios más visibles, describe Time Out, será la introducción del diseño de “pasillo abierto”, una característica inédita en las líneas numeradas del metro de Nueva York. Este sistema permitirá a los pasajeros desplazarse libremente entre los vagones, facilitando la distribución dentro del tren y reduciendo la congestión en horas pico.

Este tipo de diseño, ya implementado en otras grandes ciudades del mundo, también mejora la seguridad al permitir evacuaciones más rápidas en caso de emergencia y ofrecer mayor visibilidad dentro del tren.

Además, los nuevos vagones estarán equipados con cámaras de seguridad y sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), tanto en el interior de los trenes como en los andenes. Estas herramientas permitirán una supervisión más eficiente y reforzarán la percepción de seguridad entre los usuarios.

En términos de rendimiento, la MTA informó que los R262 podrán recorrer hasta 200,000 millas (unos 320,000 kilómetros) entre reparaciones, más del doble del promedio actual de 89,000 millas. Esta mejora reducirá interrupciones en el servicio y aumentará la disponibilidad de trenes.

La accesibilidad también ocupa un lugar central en esta renovación. Los nuevos trenes incluirán dispositivos de asistencia auditiva conectados al sistema de megafonía, una innovación clave para personas con discapacidad auditiva. Esta medida responde a demandas históricas de organizaciones de usuarios que han señalado barreras en el acceso a la información dentro del sistema.

Otras mejoras incluyen puertas inteligentes con frenado eléctrico, sistemas automáticos de conteo de pasajeros y mecanismos que optimizan el cierre de puertas. Estas tecnologías no solo incrementarán la seguridad, sino que también permitirán una operación más eficiente, reduciendo los tiempos de parada en estaciones.

Implementación por fases para reducir riesgos

La incorporación de los nuevos trenes se realizará de manera gradual. En una primera etapa, la MTA planea introducirlos en las líneas 1, 3 y 6. Posteriormente, el despliegue se extenderá a las líneas 2, 4 y 5.

Este enfoque por fases permitirá evaluar el rendimiento de los trenes en condiciones reales y realizar ajustes antes de una implementación a mayor escala. Además, ayudará a minimizar el impacto en la operación diaria del metro, que transporta a millones de pasajeros cada día.

Para facilitar este proceso, la MTA ya ha habilitado una nueva instalación dedicada a pruebas y aceptación de vagones, lo que permitirá acelerar la integración de los nuevos trenes sin interrumpir el servicio.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, destacó la importancia del proyecto como una inversión visible para los usuarios. “Gran parte de nuestra inversión de capital pasa desapercibida, pero este próximo pedido de vagones de metro es un paso importante para ofrecer el sistema moderno que los neoyorquinos merecen””, afirmó.

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