MTA iniciará la mayor renovación de vagones del metro de Nueva York en su historia

El sistema de transporte más grande de Estados Unidos está a punto de experimentar una transformación histórica. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció un ambicioso plan para reemplazar miles de vagones del metro de Nueva York, algunos con más de 4 décadas de antigüedad, en lo que sería la mayor compra de trenes en su historia.

El proyecto, respaldado por la gobernadora Kathy Hochul, forma parte del plan de capital de $68,000 millones de dólares destinado a modernizar la infraestructura de transporte en la ciudad y sus alrededores. La iniciativa no solo busca mejorar la confiabilidad del servicio, sino también transformar la experiencia diaria de millones de pasajeros.

La MTA lanzó una solicitud de propuestas a fabricantes para construir hasta 2,390 nuevos vagones de metro. Este número supera incluso las flotas combinadas de sistemas de transporte como los de Boston y Chicago, lo que da una idea de la magnitud del proyecto.

El plan inicial contempla una orden base de 1,140 vagones, con la opción de adquirir otros 1,250 adicionales en una segunda fase. Según la agencia, esta renovación permitirá sustituir aproximadamente el 36.4% de la flota actual, que cuenta con 6,574 vagones, muchos de ellos en operación desde la década de 1980.

“Tenemos trenes en servicio hoy que tienen 40 o incluso 50 años”, afirmó Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA. “Este proyecto es la prueba más visible de que estamos construyendo el sistema de transporte moderno que los neoyorquinos merecen”.

¿Qué líneas del metro de NYC recibirán los nuevos trenes?

De acuerdo con la MTA, los primeros beneficiados serán los usuarios de las líneas 1, 3 y 6, donde comenzarán a operar los nuevos vagones en la primera etapa del proyecto. Posteriormente, si se aprueba la segunda fase de compra, los trenes también llegarían a las líneas 2, 4 y 5.

Aunque el cronograma completo aún no está definido, las autoridades estiman que los primeros trenes podrían entrar en servicio a principios de la década de 2030.

Este enfoque escalonado permitirá evaluar el desempeño de los nuevos modelos antes de expandir su implementación a otras rutas clave del sistema.

La renovación de trenes hará que el servicio del metro sea mucho más eficiente. (Foto: Shutterstock)

Tecnología moderna para un servicio más eficiente

Más allá de reemplazar trenes antiguos, el proyecto busca incorporar tecnología de última generación para mejorar la eficiencia y reducir fallas. Entre los objetivos principales destacan:

* Reducir el peso de los vagones para optimizar el consumo energético

* Mejorar los sistemas de propulsión para generar menos calor

* Modernizar los frenos para aumentar la seguridad

* Implementar diseños de “pasillo abierto” que permitan a los pasajeros moverse entre vagones

Este último punto, conocido como “open-gangway”, ya ha sido implementado en sistemas de transporte de otras ciudades y ha demostrado mejorar la distribución de pasajeros, reducir la congestión y aumentar la seguridad.

Además, según Bloomberg, la MTA está invitando a los fabricantes a proponer innovaciones que ya estén en uso en otros sistemas de transporte globales, en un intento por acelerar la modernización del metro neoyorquino.

Menos fallas y mejor experiencia para los usuarios

Uno de los principales problemas del sistema actual es la frecuencia de fallas mecánicas en trenes antiguos, lo que provoca retrasos y afecta la puntualidad del servicio. Con la nueva flota, la MTA espera reducir significativamente estos inconvenientes.

Según la agencia, los nuevos vagones estarán diseñados para requerir menos mantenimiento y permanecer más tiempo en operación, lo que se traducirá en un servicio más confiable para los pasajeros.

“Esta actualización reducirá los problemas que experimentan los usuarios durante sus trayectos y disminuirá el tiempo que los trenes pasan fuera de servicio”, señaló la MTA en un comunicado.

“Estamos en medio de un renacimiento del transporte público, con un aumento en el número de usuarios y mejoras históricas en el servicio”, afirmó Hochul.

La gobernadora también destacó que la incorporación de nuevos trenes contribuirá a mejorar la seguridad y la experiencia general de los pasajeros, 2 aspectos clave en la recuperación del sistema tras la pandemia.

Próximos pasos y desafíos

Las empresas interesadas en participar en el proyecto tienen hasta el 8 de septiembre para presentar sus propuestas. La MTA prevé adjudicar el contrato en 2028, lo que marcará el inicio formal de la producción de los nuevos vagones.

Sin embargo, el proyecto enfrenta desafíos importantes, incluyendo la asignación exacta de fondos dentro del plan de capital y la necesidad de garantizar que los nuevos trenes cumplan con los estándares de rendimiento esperados.

A pesar de estos retos, la iniciativa representa una de las inversiones más significativas en la historia del transporte público en EE.UU. y un paso crucial para modernizar el sistema de metro de Nueva York.

Para millones de usuarios diarios, el cambio no llegará de inmediato, pero promete transformar la manera en que se mueven por la ciudad en las próximas décadas.

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