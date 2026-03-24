Nuevo secretario del DHS: Mullin jura el cargo tras su confirmación en el Senado

El senador republicano Markwayne Mullin asumió este martes como nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras jurar el cargo en la Casa Blanca en sustitución de Kristi Noem, destituida semanas atrás por el presidente Donald Trump.

La ceremonia se llevó a cabo en el Despacho Oval y estuvo a cargo de la fiscal general Pam Bondi, apenas un día después de que el Senado confirmara su nombramiento. Con ello, Mullin pone fin a más de una década en el Congreso para asumir la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En sus primeras declaraciones, el nuevo secretario aseguró que su gestión no estará marcada por divisiones políticas. “No me importa de qué color político sea tu estado… mi trabajo es proteger a todos por igual”, afirmó, al comprometerse a garantizar la seguridad del país sin distinciones.

Por su parte, Trump expresó un respaldo explícito a su nuevo funcionario, al que definió como “un gran patriota estadounidense” y destacó su papel en la agenda de seguridad fronteriza y control migratorio.

“Realmente ha sido excepcional”, dijo Trump sobre Mullin. “Ha sido un socio cercano y vital para ayudarnos a asegurar la frontera, detener la delincuencia migrante, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro y grande”.

“Todo lo que ha hecho ha sido bueno”, añadió el mandatario, quien también subrayó su trayectoria empresarial y su pasado como luchador.

El presidente también resaltó que Mullin, integrante de la Nación Cherokee, se convierte en el primer miembro de esa comunidad en integrar el gabinete. “No sabía todo esto… lo habría elegido más rápido”, comentó en tono distendido.

Momento de tensión con el DHS

El nuevo titular del DHS asume en un momento complejo para la agencia, que arrastra semanas de cierre parcial por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso. Según señaló, muchos empleados llevan más de 30 días trabajando sin recibir salario, lo que calificó como una muestra de su compromiso.

“Nadie va a trabajar más que yo”, aseguró.

Trump anticipó que, bajo su liderazgo, el departamento continuará con los esfuerzos para reforzar la seguridad interna y avanzar en las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.

Mullin fue confirmado el lunes con 54 votos a favor y 45 en contra. Su llegada al cargo se produce tras la salida de Noem, cuya gestión estuvo marcada por una política migratoria estricta y operativos que generaron controversia en distintas ciudades del país.

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