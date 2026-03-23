Tom Homan confirma que agentes de ICE están desplegados en 14 aeropuertos del país

El zar de la frontera, Tom Homan, informó este lunes que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegaron este lunes en 14 aeropuertos del país con el fin de reforzar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ante el desacuerdo en el Congreso sobre la financiación de las reformas al ICE y los problemas salariales que enfrenta el personal aeroportuario.

Homan no precisó la ubicación exacta de todas las instalaciones, pero aseguró ante los medios que el número de sedes aumentará. “Habrá más”, declaró respecto a los 14 puntos iniciales. El despliegue está compuesto principalmente por oficiales de Operaciones de Control y Remoción (ERO), encargados de la seguridad de los usuarios, mientras que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) cumplirán una “misión diferente”.

Ciudades confirmadas con presencia de ICE

De acuerdo con la cadena MS NOW, se confirmó la presencia de estos agentes en aeropuertos de Houston, Nueva York, Nueva Orleans, Atlanta y Newark. Por su parte, en Chicago, el alcalde Brandon Johnson confirmó la llegada de 75 efectivos al Aeropuerto Internacional O’Hare.

“Supervisaremos de cerca el despliegue y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar que las personas, independientemente de su estatus migratorio, puedan viajar hacia y desde Chicago de forma segura y sin acoso por parte del gobierno federal”, declaró Johnson.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la subsecretaria interina Lauren Bis responsabilizó a los demócratas por la suspensión de la financiación, y agregó que el gobierno está enviando agentes del ICE para apoyar a los trabajadores de la TSA, que han empezado a tener problemas para recibir sus salarios.

“Esto ayudará a reforzar los esfuerzos de la TSA para mantener la seguridad en nuestros cielos y minimizar las interrupciones en los viajes aéreos”, destacó Bis.

Crisis de trabajadores del TSA por cierre parcial del DHS

El envío de agentes ocurre tras la renuncia y el ausentismo de cientos de trabajadores de la TSA desde el cierre parcial del DHS el 14 de febrero. La falta de presupuesto para salarios ha generado largas filas y retrasos en los controles de seguridad.

La disputa política se intensificó tras los tiroteos en Minneapolis en enero, donde murieron los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti. Aunque se ha aprobado financiación para ciertos sectores, la TSA continúa sin los recursos necesarios para cubrir su nómina.

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