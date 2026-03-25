3 arrestados cruzando la frontera de Canadá a Nueva York en peligrosas aguas del Niágara cargando un bebé

Un mexicano, un irlandés y una mujer británica cargando un bebé fueron detenidos al intentar cruzar el peligroso río Niágara de Canadá a Nueva York utilizando una lancha inflable, informaron funcionarios federales.

Según el reporte, el ciudadano mexicano estaba manejando la lancha e intentando ayudar a las otras personas a entrar e EE.UU. El incidente ocurrió el domingo 15 de marzo, reportó ayer la Patrulla Fronteriza de EE.UU. (CBP) en un comunicado.

Las autoridades señalaron que agentes federales acudieron a la Estación Buffalo (NY) tras recibir informes sobre una persona que ingresaba al país de manera irregular y avistaron a una pequeña lancha neumática con una persona a bordo.

El irlandés, la mujer del Reino Unido y su bebé se encontraban escondidos detrás de un árbol cercano, según los funcionarios. Las cuatro personas habían utilizado la pequeña embarcación para cruzar el río e ingresar al estado Nueva York.

No se reportaron heridos ni se proporcionó ninguna otra información sobre la identidad de los detenidos en este incidente. “Cruzar la frontera ilegalmente es peligroso bajo cualquier circunstancia, pero transportar a un bebé a través del gélido río Niágara en una pequeña balsa es especialmente imprudente”, declaró ayer James D’Amato, Jefe de Patrulla Interino del Sector Buffalo de CBP.

La mujer y su bebé fueron procesados ​​y posteriormente deportados a Canadá. El ciudadano mexicano no contaba con antecedentes penales y los agentes le imputaron cargos por contrabando de personas, entrada ilegal a Estados Unidos y poner en peligro la integridad de un menor.

El detenido irlandés enfrenta cargos por intentar reingresar a Estados Unidos tras haber sido deportado en junio de 2025. Asimismo los agentes descubrieron que era buscado en Rhode Island por cargos de agresión grave. Será extraditado de Nueva York a ese estado una vez concluido el proceso judicial de sus cargos federales de inmigración.

La corriente del río Niágara es extremadamente fuerte, alcanzando a veces velocidades de hasta 30 millas por hora cerca de algunos rápidos con remolinos, según Niagara Parks. En un punto el río es naturalmente dividido por las famosas cataratas del mismo nombre.

La estación Buffalo de CBP es responsable de asegurar y mantener la supervisión operativa de 341 millas lineales de frontera marítima, lo que incluye aproximadamente 80 millas del lago Erie, la totalidad del lago Ontario, 35 millas del río Niágara y 39 millas de la Vía Marítima del San Lorenzo. Su área operativa abarca 153,000 millas cuadradas dentro de estados Nueva York, Pensilvania, Virginia Occidental, Virginia y Washington D.C.

“La asistencia de los ciudadanos es inestimable para su misión de seguridad fronteriza; por ello, invitan a los miembros de la comunidad a colaborar para mantener seguras las fronteras de nuestra nación y a reportar cualquier actividad sospechosa llamando al 1-800-331-0353″, agregó el comunicado de CBP.