8 datos para entender audiencia en el Senado de Puerto Rico a Francisco Domenech, aliado de la gobernadora, por contratos de Politank

NUEVA YORK – El secretario de la gobernación de Puerto Rico, Francisco Domenech, no pudo responder este martes ante la Comisión Total del Senado a quién específicamente le vendió Politank, la empresa de cabildeo que fundó antes de asumir la posición pública.

La audiencia de ayer, por iniciativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, buscaba indagar sobre los vínculos actuales de Domenech con la empresa que creó en el 2010, y, si como resultado de su posición en la Administración de la gobernadora Jenniffer González, algunos de sus clientes se habrían beneficiado con contratos.

Domenech, fundador de Politank

Politank ha obtenido más de $180 millones en contratos con el Gobierno, según la información que maneja el Senado.

Domenech, quien en diciembre de 2024 vendió su participación en Politank, insistió en que está completamente desvinculado de la empresa y que se ha inhibido de atender a clientes de la firma.

Una de las partes más tensas de la audiencia, que inició a eso de la 1 p.m. y se extendió por horas, fue cuando el presidente senatorial le preguntó a Domenech que a quién le vendió la empresa una vez asumió funciones gubernamentales.

¿A quién Domenech le vendió Politank?

El también director ejecutivo de Autoridad de asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), no pudo ser preciso en su respuesta.

“Como le dije senador y tenemos que recordar que las corporaciones tienen personalidad jurídica aparte…”, contestó.

“Pero no firman”, interrumpió Rivera Schatz.

“Dígame quién es el dueño al que usted le vendió (Politank)”, insistió el legislador.

“Los miembros de la Junta de Directores sí firman, presidente”, replicó Domenech.

“Ok, ¿quiénes son los dueños, los miembros de la Junta? O sea, que si yo traigo aquí a Kenneth McClintock (expresidente del Senado) él va a recordar quién es el dueño, porque él dijo públicamente que él no sabe quién es el dueño… Lo dijo él. Y usted me está diciendo a mí que la Junta de Directores fue la que compró”, espetó Rivera Schatz.

“¿Quién nombró a los miembros de esa Junta de Directores?”, continuó el líder senatorial.

“Este servidor”, contestó el interpelado.

“O sea que usted nombró a una Junta que cuando usted se iba a ir de Politank le pagó $4 millones a usted del dinero suyo”, continuó Rivera Schatz.

“Sí…y el miembro era Manuel Torres”, afirmó el secretario de la Gobernación.

“Bien, o sea que el dueño de los $4 millones que vale Politank se llama Manuel Torres. Dígame, porque vamos a tener que ver entonces si él tiene ese capital, porque si es una corporación que se vendió en $4 millones y que ha logrado $182 millones para sus clientes en el Gobierno, pues a lo mejor vale más… O sea que usted me está diciendo que 100% del capital es de Manuel Torres”, prosiguió el miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

“No, eso no es lo que he dicho, presidente…He dicho que, como entidad jurídica que también tiene una Junta de Directores compró para atrás sus acciones”, señaló.

Rivera Schartz reiteró que quería saber si había un dueño que no era la Junta de Directores luego de que Domenech salió de la empresa.

“Le estoy diciendo que, además de la corporación comprar sus acciones como le permite el artículo 5.4 de la Ley de Corporaciones, el Sr. Manuel Torres adquirió algunas de las acciones”, respondió.

Protocolos de inhibición con clientes de Politank

Otra parte destacada de la audiencia fue cuando a Domenech se le cuestionó sobre los protocolos para inhibirse de intercambios con clientes de Politank. El funcionario dijo que Ana Delgado era la persona que manejaba asuntos de contratos con clientes bajo Politank.

Según Domenech, a Delgado le corresponde evaluar cualquier conflicto de interés.

Sin embargo, reconoció que no existen por escrito guías o procedimientos específicos sobre inhibiciones.

“¿Existe un reglamento o memorando por escrito?, ¿sí o no? Hay un documento escrito, un procedimiento formal redactado, alguna reglamentación que inhiba la intervención suya”, cuestionó el senador.

“Un procedimiento formal escrito no tengo”, contestó.

“Estamos ante un intento de usurpación constitucional”

En un mensaje introductorio para el que Rivera Schatz le concedió 15 de los 20 minutos solicitados, Domenech expuso que “Politank no tiene ni ha tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico”.

“Ninguno. Por otra parte, han sido numerosas las ocasiones en las que se ha explicado públicamente que estoy totalmente desvinculado de la empresa Politank y no ostento interés alguno en la misma”, afirmó Domenech.

Alegó que Rivera Schatz excede sus facultades constitucionales al haberlo citado a la Comisión Total.

“Estamos ante un intento de usurpación constitucional. Ese es el primer paso: debilitar al Ejecutivo. El segundo es la escalada institucional utilizando las herramientas legítimas como mecanismo de presión. Las investigaciones legítimas y las citaciones son mecanismos legítimos dentro de un sistema democrático y son importantes para la transparencia, pero, cuando se usan de forma selectiva, agresiva y dirigida hacia figuras claves del Ejecutivo como jefes de gabinete o ayudantes del gobernador dejan de ser instrumentos neutrales y de un verdadero ejercicio de transparencia a ser uno de intimidación”, consideró el funcionario.

“Esa es la pregunta: quién tiene derecho a gobernar. La gobernadora de Puerto Rico, electa por la mayoría de los puertorriqueños para ejecutar la política pública o un líder legislativo electo por menos de una cuarta parte de los votos que obtuvo ella y que pretende gobernar desde su silla. ¿Se está fiscalizando o se está tratando de controlar?”, argumentó Domenech.

Lucha entre Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González

La citación de Domenech ha puesto de relieve nuevamente las diferencias internas en el PNP, particularmente entre el bando de González y el de Rivera Schatz.

La gobernadora ha sido enfática en que las acciones de Rivera Schatz están vinculadas a una eventual primaria por la candidatura a la gobernación en el 2028.

Rivera Schatz, aunque no ha sido explícito al respecto, no ha dicho que ha descartado la posibilidad de aspirar a esa posición.

¿Que hace Politank?

Empresas de cabildeo como Politank se dedican a representar a compañías ante el Gobierno para la obtención de contratos y adelantar los intereses de las mismas en términos de legislación y política pública.

Según información de El Nuevo Día que cita el registro de corporaciones del Departamento de Estado, el certificado de incorporación de Politank fue firmado por el entonces secretario Luis Rivera Marín. En en el 2010, luego de abandonar su posición de la Oficina de Asuntos Legislativos bajo la presidencia de McClintock, Domenech creó la empresa. Posteriormente, McClintock pasó ser empleado de Politank.

Domenech ha sostenido que, previo a asumir gestiones bajo la Administración González, le vendió la empresa de consultoría a Torres. Este, no solo fue secretario del Senado bajo el mandato de McClintock, también previamente bajo Rivera Schatz.

Cuestionan vínculos de Rivera Schatz con Manuel Torres

El nombre de Manuel Torres ha sido usado como argumento de opositores de Rivera Schatz para poner en cuestionamiento sus supuestas intenciones de acabar con la corrupción y mantener la transparencia en el Gobierno.

Por ejemplo, Manuel Natal Albelo, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) dijo, antes de la audiencia, que Torres era “el hombre de confianza de Thomas Rivera Schatz”.

“Previo a comprar Politank y convertirse en su CEO, Manuel Torres Nieves fue empleado de Rivera Schatz por varios cuatrienios como Secretario del Senado y también como Contralor Electoral. En dichos cargos, su salario anual más alto fue de $126,000”, compartió desde su cuenta en Facebook.

Natal Albelo cuestionó cómo Torres, que supuestamente gana poco más de $100,000 anuales, pudo comprar una firma de cabilderos por más de $4 millones.

“Thomas Rivera Schatz ha dicho que hay unos ‘socios pasivos’. ¿De dónde el sacó esa información? Públicamente, Rivera Schatz es quien único ha compartido esa información. ¿Cómo sabe de esos socios? ¿Quiénes son? ¿Será que el propio Rivera Schatz es uno de ellos?”, planteó el excandidato a la alcaldía de San Juan.

El exrepresentante consideró que el Senado también debe indagar directamente a Torres, porque “no es solo Francisco Domenech quien está en la silla caliente, sino que el propio Rivera Schatz”.

“Rivera Schatz dice que se enfoca en Domenech, quien ya no forma parte de Politank, porque es un funcionario público. Pero no toca con una vara larga al liderato actual de Politank, incluyendo su “hombre de confianza” porque es un ente privado. Interesante, considerando que acaba de ir al Tribunal a pedir que le entreguen las planillas de Antonio Sagardía, quien NO es un funcionario público. ¿Cómo explica Rivera Schatz que quiere las planillas de un ciudadano privado (en el caso de Sagardía) pero no quiere investigar a otro ciudadano privado (en el caso de su “hombre de confianza”)?”, puntualizó en la entrada.

Juan Dalmau, socio de Natal Albelo en la llamada “Alianza de País” durante las pasadas elecciones del 2024, catalogó de “circo” la interpelación en el Senado.

“Hoy lo que vimos en el Senado no fue fiscalización. Fue un espectáculo. Mucho ruido, cero soluciones. Mientras el país enfrenta una crisis energética, el alto costo de vida y servicios que no funcionan, el liderato del gobierno está enfrascado en una pelea interna por poder y contratos. Una guerra entre buscones. Ese circo no es inofensivo. Desmoraliza, paraliza y le sigue fallando al pueblo que espera respuestas. Dicen que barrieron en las elecciones… pero lo que están es barriendo con el país. Puerto Rico merece más, publicó Dalmau, miembro del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP) y excandidato a la gobernación bajo la Alianza en los pasados comicios generales.

Los vínculos de Domenech con el gobierno federal

Los vínculos de Domenech con las autoridades federales y el Partido Demócrata también han sido documentados.

Domenech fue miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) entre 2007 y 2012, y nuevamente entre 2017 y 2018. También fue delegado en cuatro Convenciones Nacionales Demócratas (2004, 2008, 2012 y 2016).

Domenech fue clave en la campaña primarista de la demócrata Hillary Clinton.

“En 2008, se desempeñó como subdirector de campaña para las primarias de Hillary Clinton en Puerto Rico, donde ella obtuvo una victoria de 68 a 32 sobre el entonces senador Obama. En 2016, dirigió nuevamente su exitosa campaña de primarias en Puerto Rico, en la que ella logró una victoria de 61 a 37 sobre el senador (Bernie) Sanders”, confirma información en Linkedin,

Domenech fungió como director de campaña de González, no solo para la gobernación, también para la comisaría residente en Washington D.C.

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