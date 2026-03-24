Trump habla de un “regalo muy grande” de Irán vinculado al flujo de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán ha dado a su país “un regalo muy grande” vinculado al estrecho de Ormuz, un enclave clave para el tránsito global de petróleo, aunque evitó detallar en qué consiste exactamente ese gesto.

Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que ese “regalo” tiene un valor económico significativo y está relacionado con el flujo de crudo y gas en la zona.

“Nos hicieron un regalo… fue un premio muy significativo”, afirmó, sin ofrecer más precisiones sobre la medida adoptada por Teherán.

Trump vinculó este movimiento a las conversaciones que, según su versión, Washington mantiene con representantes iraníes. A pesar de señalar que no confía plenamente en ellos, dijo estar convencido de que ambas partes alcanzarán un acuerdo. “Van a llegar a un acuerdo”, insistió.

El presidente también afirmó que los interlocutores actuales de Irán son “muy diferentes” a los del inicio del conflicto, tras los recientes cambios en la cúpula del país. Según explicó, ese nuevo contexto ha facilitado avances en el diálogo.

Armas nucleares

En ese marco, aseguró que los delegados iraníes han aceptado una de las principales exigencias de Estados Unidos: no desarrollar armas nucleares.

“Estamos hablando sobre ello, y, aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear”, afirmó rotundo el republicano.

Las declaraciones se producen un día después de que Trump anunciara la suspensión por cinco días de los ataques contra infraestructuras iraníes, tras calificar de “productivas” las conversaciones en curso.

Sin embargo, desde Irán han negado la existencia de contactos directos con Washington y han señalado que ha sido Estados Unidos quien ha intentado abrir canales de comunicación.

El estrecho de Ormuz, al que hizo referencia el mandatario, es una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, por donde circula aproximadamente el 20 % del petróleo que se exporta a nivel global, en un contexto de tensiones crecientes por el conflicto en la región.

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