Cómo saber paso a paso si el IRS ya aprobó tu reembolso en 2026

El proceso de devolución de impuestos es uno de los momentos más esperados por los contribuyentes en Estados Unidos. Para reducir la ansiedad en la gente sobre el estado de sus reembolsos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) creó una herramienta oficial para consultar el estado del reembolso.

También estableció que quienes presentan electrónicamente pueden recibir su dinero en menos de 21 días, aunque los tiempos pueden variar según cada caso.

La forma más rápida de saber si el IRS aprobó tu reembolso

La herramienta principal es “Where’s My Refund?”, disponible en el sitio oficial del IRS, y permite consultar en tiempo real el estado de tu devolución.

“El estado del reembolso se actualiza una vez al día, generalmente durante la noche”, señala el IRS en su plataforma oficial.

Esto significa que no es necesario revisar varias veces al día.

¿Qué necesitas para consultar tu reembolso?

Para consultarla, el IRS solo debes ingresar tres datos clave:

Número de Seguro Social o ITIN

Estado civil al declarar

Monto exacto del reembolso esperado

“El sistema requiere información exacta para mostrar resultados”, indica el IRS, por lo que un error en los datos puede afectar los resultados de la búsqueda.

Las tres etapas del reembolso que debes conocer

El IRS divide el proceso en tres fases principales en el proceso:

Return Received (Declaración recibida) : El IRS recibió tu declaración

: El IRS recibió tu declaración Refund Approved (Reembolso aprobado) : El reembolso fue aprobado

: El reembolso fue aprobado Refund Sent (Reembolso enviado): El dinero ya fue enviado

“Cada etapa refleja un avance en el procesamiento de tu declaración”, explica la agencia.

¿Cuánto tarda el IRS en aprobar tu reembolso?

El tiempo depende de la forma en la que presentaste tu declaración:

Menos de 21 días para declaraciones electrónicas.

para declaraciones electrónicas. Más tiempo para declaraciones en papel

Retrasos si hay errores o revisiones adicionales.

SI bien “el IRS emite la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días”, factores como créditos fiscales o verificaciones pueden alargar el proceso.

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El detalle que puede retrasar tu devolución

Uno de los factores más comunes de retraso es la revisión de créditos como:

Crédito Tributario por ingresos del trabajo (EITC)

Child Tax Credit (CTC)

Por ley, el IRS no puede emitir reembolsos donde estén incluidas estas solicitudes antes de mediados de febrero.

“Las revisiones adicionales son necesarias para prevenir fraudes”, explica la agencia. Esto puede hacer que el dinero tarde más en llegar.

Qué hacer si tu reembolso tarda más de lo esperado

Si tu devolución no llega en el tiempo estimado, puedes:

Revisar nuevamente tu estatus en línea

Confirmar que los datos sean correctos

Contactar directamente al IRS

Verificar si recibiste alguna notificación

“El IRS recomienda esperar al menos 21 días antes de hacer consultas adicionales”, indica la agencia.

Por qué esto importa para tu dinero

Para millones de personas, el reembolso representa un ingreso clave.

Se utiliza para pagar deudas, cubrir gastos o ahorrar.

En términos prácticos, saber cuándo llegará tu reembolso permite planificar mejor el uso del dinero.

Y evitar incertidumbre financiera.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo seguir el estatus de tu reembolso

¿Cómo sé si el IRS ya aprobó mi reembolso?

Debes ingresar a la herramienta “Where’s My Refund?” y revisar si aparece como aprobado.

¿Cuánto tarda en llegar el dinero después de ser aprobado?

Generalmente, entre 1 y 5 días si es depósito directo.

¿Puedo revisar el estado todos los días?

Sí, pero el IRS actualiza la información solo una vez al día.

¿Qué pasa si cometí un error en mi declaración?

El proceso puede retrasarse mientras el IRS revisa la información.

¿El IRS envía notificaciones?

Sí, si necesita información adicional o hay un problema con tu declaración.

Conclusión

Saber si el IRS ya aprobó tu reembolso es más sencillo de lo que muchos piensan, pero requiere ingresar correctamente la información y entender cada etapa del proceso.

Conocer el estado de tu devolución puede ayudarte a tomar mejores decisiones financieras y anticipar el uso de ese dinero.

Sigue leyendo:

– Podrías perder tu reembolso del IRS para siempre si no lo reclamas dentro de este plazo

– El dinero que podrías tener sin reclamar en EE.UU. y el proceso para recuperarlo

– IRS: lo que pasa si no pagas tus impuestos a tiempo (aunque sí hayas declarado)