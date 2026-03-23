El dinero que podrías tener sin reclamar en EE.UU. y el proceso para recuperarlo

En Estados Unidos existen más de $60,000 millones de dólares en fondos olvidados por millones de personas que son propietarias de ese dinero a su nombre sin saberlo.

Según la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas (NAUPA), se trata de cuentas bancarias, cheques o reembolsos que quedaron inactivos y que aún pueden recuperarse de forma gratuita si realizan la búsqueda correcta.

Un dinero que existe y sigue esperando dueño

Esta cifra no corresponde a algún programa nuevo ni a un beneficio extraordinario. Es dinero real que pertenece a personas, pero que quedó “en un fondo de resguardo” y lleva años ahí.

El dinero sale de cuentas que permanecen inactivas durante mucho tiempo y que obligan a las instituciones financieras a transferir esos fondos al gobierno, a través de NAUPA.

Un portavoz del organismo explicó que su función es como un mecanismo de protección, no de recaudación: “Nuestro objetivo es reunir a las personas con su dinero perdido”.

Sin embargo, existe una gran cantidad de dinero en el sistema financiero que permanece sin reclamar.

¿De dónde sale ese dinero que nadie recoge?

La mayoría de estos fondos no proviene de grandes herencias, sino de cuentas de uso cotidiano. Entre los casos más comunes están:

Cuentas bancarias olvidadas

Cheques de nómina sin cobrar

Depósitos de renta o servicios

Reembolsos de impuestos pendientes

Pagos de seguros no reclamados

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha advertido en diversas publicaciones que millones de contribuyentes dejan sus reembolsos sin reclamar. Sin embargo, “los contribuyentes tienen un tiempo limitado para reclamar su dinero”.

Este dinero normalmente pertenece a personas que cambian de domicilio con frecuencia o no actualizan sus datos fiscales.

¿Cuánto dinero podrías encontrar a tu nombre?

La cifra global es enorme, pero el impacto se siente a nivel individual:

El gobierno resguarda más de $60,000 millones de dólares sin reclamar

sin reclamar Cuenta con millones de registros disponibles en bases de datos públicas

Las personas elegibles que acuden a NAUPA pueden recuperar cientos o miles de dólares

De acuerdo con MissingMoney.com, plataforma respaldada por varios estados, la búsqueda es abierta y accesible para cualquier persona.

Esto significa que podrías tener dinero sin saberlo, incluso por cuentas que tienen varios años olvidadas.

Cómo buscar si tienes dinero sin reclamar paso a paso

El proceso extremadamente simple:

Buscar tu nombre en sitios oficiales como MissingMoney o NAUPA

Revisar resultados en estados donde viviste o trabajaste

Completar el formulario de reclamación

Presentar identificación si se solicita

Un vocero de USA.gov señaló que “los servicios oficiales para recuperar dinero no reclamado son gratuitos y seguros”.

El dinero olvidado no espera indefinidamente

Si crees que tienes dinero olvidado por ahí o quieres probar tu suerte, apresúrate porque el dinero olvidado no permanece disponible indefinidamente.

En el caso de los reembolsos fiscales, el IRS establece un plazo de tres años para reclamarlos.

Después de ese periodo, los fondos pasan al poder del Tesoro y ya no pueden recuperarse.

Por qué esto impacta más de lo que parece

Para muchas familias, este dinero puede representar algo más que un ingreso extra para:

Un apoyo para pagar deudas

Dinero para cubrir gastos esenciales

Un respiro financiero inesperado

En comunidades latinas, donde la movilidad laboral es alta, este tipo de fondos puede quedar olvidado con mayor facilidad.

Y ese es el problema: no es que el dinero no exista, simplemente nadie lo ha reclamado.

Cómo evitar fraudes al intentar recuperarlo

Debes tener en cuenta que intentar recuperar este dinero podría ser riesgoso si no acudes a los canales correctos. Esto se debe a que algunas empresas cobran por hacer un trámite que es gratuito o bien podrías caer en riesgo de un fraude.

Evita:

Páginas no oficiales que piden pagos

Servicios que prometen acceso exclusivo

Solicitudes de información sensible sin respaldo

NAUPA advierte que “los consumidores deben recurrir únicamente a plataformas oficiales para proteger su información”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los fondos no reclamados en el gobierno y cómo recuperarlos

¿Qué es el dinero sin reclamar?

Son fondos que pertenecen a personas, pero que han quedado inactivos durante años en cuentas o instituciones financieras.

¿Cuánto dinero hay disponible?

Más de $60,000 millones de dólares, según NAUPA.

¿Tengo que pagar para recuperarlo?

No. El proceso es completamente gratuito a través de plataformas oficiales.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamarlo?

Depende del tipo de fondo; en el caso de impuestos, hasta tres años según el IRS.

¿Cómo sé si tengo dinero a mi nombre?

Buscando en bases de datos oficiales como MissingMoney o NAUPA.

Conclusión

El dinero sin reclamar no es una oportunidad remota. Es una oportunidad tangible que afecta a millones de personas y muchas de ellas lo ignoran.

La diferencia entre recuperar esos fondos o perderlos definitivamente suele ser simple: información y acción.

En un entorno donde cada dólar cuenta, revisar si existe dinero a tu nombre no es solo una curiosidad, sino una decisión financiera inteligente. Porque, en muchos casos, ese dinero ya es tuyo… solo falta reclamarlo.

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