Podrías perder tu reembolso del IRS para siempre si no lo reclamas dentro de este plazo

Miles de contribuyentes en EE.UU. pierden su dinero cada año por no reclamarlo dentro del plazo legal que establece el Servicio de Impuestos internos (IRS) y que no se puede extender bajo ninguna forma.

Por ello, la autoridad insiste en que el tiempo para reclamar un reembolso no es indefinido y que los contribuyentes tienen hasta 3 años para solicitar un reembolso de impuestos. Después de ese plazo, el dinero pasa automáticamente al Tesoro de Estados Unidos y ya no puede recuperarse de ninguna forma, incluso si el contribuyente tenía derecho a recibirlo.

El plazo del IRS que puede hacerte perder tu dinero

El plazo de 3 años que establece el IRS comienza a correr a partir de la fecha original de presentación. Esto significa que, si no presentas tu declaración dentro de ese periodo, ya no podrás recuperar ese dinero que legalmente te pertenecía.

“No puedes obtener un reembolso si no presentas la reclamación dentro de los 3 años desde la fecha de tu declaración o 2 años desde el pago del impuesto, lo que ocurra más tarde”, establece el IRS.

Una vez vencidos estos plazos, el dinero ya no está disponible.

Cuánto dinero se pierde cada año por no reclamar reembolsos

El problema no es menor.

De acuerdo con el IRS, cada año quedan sin reclamar miles de millones de dólares en reembolsos por contribuyentes que no presentan su declaración a tiempo.

Por ejemplo, para el año fiscal 2021, la agencia estimó que había más de $1,000 millones de dólares pendientes, con un monto promedio de reembolso de $781 por persona, sin incluir créditos adicionales como el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC).

Además, cifras recientes indican que alrededor de 1.3 millones de personas podrían perder cerca de $1,200 millones de dólares si no reclaman su dinero antes de la fecha límite.

“El dinero pertenece a los contribuyentes, pero deben actuar dentro del plazo”, indicó el IRS en uno de sus comunicados.

Por qué muchas personas no reclaman su reembolso

Existen varias razones por las que los contribuyentes pierden este dinero:

No estaban obligados a declarar y asumieron que no era necesario

Desconocen los plazos límite

Cambios de dirección o pérdida de documentos

Falta de información sobre créditos fiscales

Para muchas familias, especialmente en la comunidad hispana, esto ocurre cuando trabajan con ingresos bajos o variables y no consideran prioritario presentar impuestos.

En términos prácticos, eso puede significar perder dinero que legalmente les corresponde.

Lo que realmente cambia cuando vence el plazo

Una vez que pasan los 3 años, el reembolso no se queda “pendiente”. “El plazo de tres años es estricto y no admite excepciones”, advierte el IRS.

El dinero se transfiere al Tesoro de Estados Unidos, y el contribuyente pierde cualquier derecho a reclamarlo.

Esto significa que incluso si después descubres que tenías derecho a un reembolso, ya no podrás recuperarlo.

Los años fiscales que están en riesgo de perderse en 2026

En 2026, los contribuyentes deben prestar atención a años anteriores que están por vencer.

Por ejemplo:

Declaraciones de 2022 podrían estar cerca del límite

podrían estar cerca del límite Declaraciones de 2021 ya habrían expirado en muchos casos

El IRS suele anunciar fechas específicas cada año para reclamar reembolsos pendientes, por lo que es clave actuar con anticipación y estar atentos a los comunicados oficiales.

Cómo saber si tienes un reembolso pendiente

Para verificar si tienes dinero sin reclamar del IRS, puedes:

Revisar tus registros fiscales

Consultar documentos como formularios W-2 o 1099

Presentar declaraciones de años anteriores si no lo hiciste

“El IRS no penaliza por presentar una declaración tardía si corresponde a un reembolso”, indica la agencia. Esto significa que aún puedes recuperar el dinero, siempre que estés dentro del plazo.

Qué debes hacer para no perder tu reembolso

Si crees que tienes un reembolso pendiente, los expertos recomiendan:

Presentar la declaración lo antes posible

Verificar créditos fiscales aplicables

Mantener actualizada tu información con el IRS

Consultar con un preparador de impuestos si tienes dudas

“El tiempo es el factor más importante cuando se trata de reembolsos atrasados”, señala el IRS.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo solicitar reembolsos atrasados del IRS

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un reembolso del IRS?

Tienes hasta 3 años desde la fecha límite de la declaración para solicitarlo.

¿Qué pasa si dejo pasar ese plazo?

Pierdes el derecho al dinero y se transfiere al Tesoro de EE.UU.

¿El IRS guarda el dinero indefinidamente?

No. Existe un límite legal estricto que no se puede extender.

¿Puedo presentar impuestos tarde si espero un reembolso?

Sí, siempre que estés dentro del plazo de tres años.

¿Cuánto dinero se pierde cada año?

El IRS ha reportado más de $1,000 millones de dólares sin reclamar en algunos años.

Conclusión

El tiempo nunca sobra en temas de reembolsos de impuestos en Estados Unidos.

Aunque el dinero pertenece a los contribuyentes, existe un límite claro para reclamarlo, y no actuar a tiempo puede hacer que lo pierdas para siempre.

Para muchas familias, especialmente dentro de la comunidad hispana, esto representa una oportunidad que no debería dejarse pasar. Revisar años anteriores y presentar declaraciones pendientes puede marcar la diferencia entre recuperar dinero o dejarlo definitivamente en manos del gobierno.

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