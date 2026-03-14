¿Qué pasa si no presentas tus impuestos antes del 15 de abril? Multas, intereses y opciones para evitar problemas con el IRS

Cada año millones de contribuyentes en Estados Unidos enfrentan problemas para presentar la declaración federal de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril. Aun cuando el gobierno trata de ofrecer todas las facilidades para que los contribuyentes cumplan con su obligación a tiempo, hay mucha gente que decide no hacerlo, pese a las consecuencias.

Para quienes no cumplen con este plazo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede aplicarles multas, intereses y otras sanciones, sin importar que no tengan el dinero suficiente para pagar el total de sus adeudos. La agencia establece que no presentar la declaración a tiempo suele ser más costoso que presentar y no pagar, según su guía oficial.

La fecha límite que no debes olvidar

Por norma general, los contribuyentes en Estados Unidos deben presentar su declaración de impuestos antes del 15 de abril de 2026, como el final de la temporada fiscal para millones de personas que presentan declaraciones individuales.

El IRS establece que las personas que no presenten su declaración antes de ese día pueden enfrentar sanciones si deben impuestos al gobierno federal.

“La multa por no presentar la declaración puede ser mucho mayor que la multa por no pagar a tiempo”, advierte la guía para contribuyentes.

Por esta razón, incluso quienes no pueden pagar están obligados a presentar su declaración antes del plazo.

La multa por no presentar impuestos a tiempo

Cuando un contribuyente no presenta su declaración antes de la fecha límite, el IRS aplica una multa conocida como ‘Sanción por no presentar la solicitud’.

El monto de esta multa suele ser del 5% del impuesto adeudado por cada mes o fracción de mes que la declaración esté atrasada, hasta un máximo de 25% del impuesto adeudado.

Esto significa que si una persona debe impuestos y no presenta su declaración durante varios meses, la multa puede aumentar rápidamente.

“La penalización por no presentar es generalmente cinco veces mayor que la penalidad por no pagar”, señala el IRS en su reglamento sobre multas fiscales.

También se aplican intereses sobre la deuda

Pero esa no es la única sanción que puede afectar a las personas que presentan tarde sus declaraciones. El gobierno también cobra intereses sobre los impuestos no pagados.

Estos intereses comienzan a acumularse desde la fecha límite de la declaración y se acumulan hasta que la deuda se paga por completo. Por si fuera poco, el IRS actualiza periódicamente la tasa de interés que aplica a las deudas fiscales.

“Los intereses sobre impuestos no pagados continúan acumulándose hasta que la deuda se salda completamente”, advierte el IRS. Por esta razón, retrasar el pago puede provocar un grave problema económico.

La diferencia entre no presentar y no pagar

Muchos contribuyentes creen que si no pueden pagar sus impuestos, lo mejor es no presentar la declaración. Sin embargo, el IRS advierte que esta decisión acarrea sanciones severas.

Las diferencias principales son:

No presentar genera la multa más alta (hasta 25% de la deuda)

genera la multa más alta (hasta 25% de la deuda) No pagar genera una multa menor, generalmente 0.5% del saldo por mes

En términos prácticos, presentar la declaración a tiempo puede reducir las penalizaciones incluso si no puedes pagar el adeudo completo.

¿Qué opciones tienes si no puedes pagar tus impuestos?

El IRS ofrece varias alternativas para contribuyentes que no pueden pagar la totalidad de su deuda fiscal:

Planes de pago mensuales (Installment Agreements)

Extensión para presentar la declaración

Negociación de deuda en ciertos casos

Los planes de pago permiten que los contribuyentes paguen su deuda fiscal en mensualidades: “El IRS recomienda que los contribuyentes presenten su declaración a tiempo y soliciten un plan de pago si no pueden pagar el total”, indica el IRS, como la forma más adecuada de evitar sanciones más severas.

¿Qué pasa si ignoras los avisos del IRS?

Si una persona no presenta su declaración ni responde a las notificaciones del IRS, la agencia puede tomar medidas adicionales como:

Enviar avisos de cobro

Aplicar penalidades adicionales

Iniciar procesos de cobro

En casos extremos, el IRS puede incluso ejecutar embargos o retenciones sobre ingresos.

Sin embargo, estas medidas se aplican después de varios intentos de contacto con el contribuyente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las consecuencias de no presentar tu declaración a tiempo

¿Qué pasa si no presento mis impuestos antes del 15 de abril?

Si debes dinero al IRS y no presentas tu declaración antes de la fecha límite, podrías enfrentar multas de hasta el 25% del total adeudado.

¿Es peor no presentar o no pagar los impuestos?

La multa por no presentar tu declaración es del 5% mensual del impuesto adeudado, mientras que la multa por no pagar suele ser de 0.5% mensual.

¿Puedo pedir más tiempo para presentar mis impuestos?

Sí. Los contribuyentes pueden solicitar una extensión hasta octubre para presentar la declaración, aunque no extiende el plazo para pagar.

¿Qué pasa si no puedo pagar mis impuestos?

El IRS ofrece planes de pago mensuales para saldar su deuda.

¿El IRS cobra intereses además de las multas?

Sí. Los intereses comienzan a acumularse desde la fecha límite hasta que la deuda se paga por completo.

Conclusión

Si no presentas tu declaración de impuestos antes del 15 de abril, puedes recibir multas, intereses y otros problemas con el IRS. Sin embargo, existen opciones para quienes no pueden pagar.

Presentar tu declaración a tiempo, incluso si no puedes pagar todo de inmediato, es la mejor forma de evitar problemas más graves. Para muchos contribuyentes, entender las reglas y actuar a tiempo les permite acceder a una situación manejable y detener un problema fiscal más serio.

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