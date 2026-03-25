El romance de “Grey’s Anatomy” que se habría vuelto real

Una caminata tomada de la mano bastó para que Caterina Scorsone y E.R. Fightmaster, recordados por “Grey’s Anatomy”, regresaran a los titulares. El registro captado por “E! News” mostró a los actores alejándose del café Highly Likely en una salida que rápidamente despertó interpretaciones sobre la cercanía entre ambos.

La cita fue el 23 de marzo en Los Ángeles, y según el medio estadounidense, fue allí donde se les vio compartir un momento que muchos ya leen como una confirmación no verbal.

Scorsone, de 44 años, y Fightmaster, quien se identifica como persona no binaria, sostenían las manos mientras abandonaban el lugar. Ese gesto hizo crecer la idea de que la química que mostraron en pantalla pudo haberse trasladado a su vida diaria, algo que los seguidores sospechaban desde hace meses.

Una relación que se fortaleció lejos de los reflectores

La afinidad entre ambos intérpretes se hizo evidente cuando trabajaron juntos en la serie, pero lo cierto es que su vínculo continuó apareciendo en momentos públicos. En 2023 asistieron a un partido del equipo Angel City FC, y más adelante coincidieron en la fiesta posterior a los premios Elton John AIDS Foundation. Ahora, su encuentro más reciente parece haber avivado lo que antes eran sólo comentarios sueltos en redes.

Mientras tanto, los fanáticos recuerdan muy bien cómo se desarrolló la relación ficticia entre Amelia Shepherd y Kai Bartley dentro de la serie. Su historia apareció en la temporada 19 con un tono emocional contundente, aunque breve. Kai formaba parte de un equipo de investigación enfocado en encontrar una cura para el Alzheimer, mientras Amelia lidiaba con sus propios retos profesionales y personales.

Un romance breve que los seguidores aún comentan

La narrativa televisiva terminó marcada por decisiones de vida que colocaron a los personajes en caminos distintos. En una escena clave, Kai expresa: “Te amo, pero…”, dejando a Amelia frente a una despedida que los seguidores de la serie sintieron especialmente amarga. La ruptura llegó cuando el personaje aceptó una oferta de trabajo en Londres, lo que finalizó su historia compartida con un dejo emocional.

Caterina Scorsone lleva más de una década interpretando a Amelia Shepherd, un papel que ha desarrollado en varias producciones relacionadas, como “Private Practice” y “Station 19”. Su personaje, además de ser neurocirujana, carga con una historia familiar compleja como hermana del fallecido Derek Shepherd.

Fuera de la ficción, la actriz es reconocida por su activismo en temas de inclusión tras convertirse en una voz visible por los derechos de las personas con discapacidad, inspirada por su hija Pippa, quien tiene síndrome de Down.

E.R. Fightmaster también dejó su huella en la televisión al convertirse en la primera persona no binaria en interpretar a un médico dentro de la serie durante las temporadas 18 y 19.

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