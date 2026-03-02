Revelan la causa de muerte de Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’

El actor Eric Dane, conocido por su recordado papel del doctor Mark Sloane en la serie ‘Grey’s Anatomy’, falleció a causa de una insuficiencia respiratoria.

La causa de la muerte fue confirmada por el certificado de defunción del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, según informó la revista People. Dane padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y esta enfermedad figura como causa subyacente de su muerte.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa [la actriz Rebecca Gayheart] y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, declaró su familia en un comunicado tras la noticia de su fallecimiento el pasado 19 de febrero.

En abril de 2025 Eric Dane reveló que fue diagnosticado con ELA tras un año y medio sufriendo los síntomas de esta enfermedad. Tras su diagnóstico, Dane se convirtió en un activista para concientizar sobre esta enfermedad degenerativa, la cual no tiene cura.

El actor saltó a la fama por su papel en Grey’s Anatomy. Tras conocerse su muerte, la legendaria serie de televisión dedicó un homenaje al actor en su más reciente episodio.

Dane también actuó en la exitosa serie de HBO ‘Euphoria’ donde interpretó a un atormentado padre. Tras su diagnóstico, Dane apareció en la serie “Brilliant Minds”, donde da vida a un bombero con ELA.

Eric Dane sabía que su muerte era cuestión de tiempo debido a la gravedad de esta enfermedad degenerativa. Es por eso que grabó un episodio de la serie “Famous Last Words”, un proyecto de Netflix que permite escuchar a figuras culturales después de su partida.

La condición que estableció Dane fue que este episodio se estrenara después de su muerte. Netflix cumplió y el episodio salió a la luz un día después de conocerse el fallecimiento del actor. Dane conmovió al público al dejar un sentido mensaje a sus hijas Billie y Georgia, de 13 y 15 años. “Estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general nos lo pasamos en grande, ¿verdad?”, dijo.

