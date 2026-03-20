Creadora de “Grey’s Anatomy” defiende exclusión de Eric Dane del ‘In Memoriam’ de los Oscar: “No es una estrella de cine”

Shonda Rhimes, creadora de la exitosa serie “Grey’s Anatomy”, defendió la decisión de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de excluir al actor Eric Dane del segmento ‘In Memoriam’ de los Premios Oscar 2026, que se celebró el pasado 15 de marzo.

Eric Dane, quien participó en la exitosa serie médica, falleció en febrero de este año como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tras su fallecimiento, muchos de sus fans se sintieron decepcionados luego de que no fue incluido en el “In Memoriam” de los Oscar. Aunque la mayor parte de la carrera de Dane se desarrolló en la televisión, el actor también tuvo papeles en la pantalla grande.

Rhimes defendió la decisión de los Oscar y aseguró que Dane “no era una estrella de cine”, pero destacó que era “único en la televisión”.

“Bueno, no es una estrella de cine. Creo que cuando lleguen los Emmy, será inmortalizado como se merece. No creo que podamos culpar a los Óscar por el hecho de que se centren en películas, y hubo tanta gente que quedó fuera… Eric era único en la televisión”, dijo la escritora en una entrevista con Entertainment Tonight.

La escritora aseguró que la muerte de Eric Dane fue un duro golpe para la televisión y para quienes trabajaron con él en “Grey’s Anatomy”.

“Eric era un ser humano increíble. Y sigo diciendo ‘era’ porque me cuesta mucho creer que se haya ido. Su pérdida fue enorme para nosotros. Fue una gran pérdida para la familia de Shondaland, para la familia de “Grey’s Anatomy” y, sinceramente, para la gente que lo conocía. Era un tipo maravilloso y generoso. Y creo que no todo el mundo se da cuenta de lo increíble que era”, dijo Rhimes.

La sección ‘In Memoriam’ se amplió para rendir un homenaje más extenso a varias figuras del cine que fallecieron recientemente, como Rob Reiner, Robert Redford y Diane Keaton. Barbra Streisand rindió homenaje a Redford al cantar un fragmento de “The Way We Were” en la que actuaron juntos. Rachel McAdams dedicó un emotivo discurso a Diane Keaton, su coprotagonista de “The Family Stone”. Billy Crystal rindió homenaje al director Rob Reiner y se reunieron en el escenario varios artistas que trabajaron con él en sus películas, como Kathy Bates, hasta Meg Ryan, Jerry O’Connell, Annette Bening, entre otros.

Sin embargo, otros actores fueron excluidos del “In Memoriam” como James Van Der Beek, Brigitte Bardot, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine y Bud Cort. A pesar de no aparecer en el segmento en vivo, Eric Dane y los otros actores faltantes están incluidos en la página web.

Una fuente citada por TMZ y Us Weekly señaló que la Academia recibe cientos de solicitudes para incluir a seres queridos y colegas de la industria en el ‘In Memoriam’. Debido al tiempo limitado que hay para este segmento durante la transmisión en vivo, un comité ejecutivo evalúa todas las solicitudes para elegir a los artistas fallecidos que serán homenajeados en la ceremonia.Aunque en la transmisión se escoge un puñado de artistas fallecidos para mostrar en el emotivo segmento, todas las solicitudes se publican en Oscars.org y permanecen allí durante todo el año.

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