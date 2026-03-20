Patrick Dempsey vuelve a la TV con un atípico personaje

La trayectoria de Patrick Dempsey suma un nuevo capítulo con su regreso a la televisión. Esta vez aparece al frente de “Memory of a Killer”, una producción de Fox que propone un desafío físico y emocional potente a través de un sicario que enfrenta un Alzheimer de inicio temprano mientras intenta sostener su propia identidad.

El proyecto, que llegó de manera acelerada, se convirtió en una oportunidad que el intérprete no quiso dejar pasar.

Un papel que lo obligó a decidir en 24 horas

En conversación con “The Hollywood Reporter”, el actor contó que recibió la propuesta cuando todavía no terminaba de procesar la idea de volver a la señal abierta.

La urgencia lo obligó a responder en cuestión de horas, aunque lo que encontró en el guion le dio pocas dudas: “No me ofrecen este tipo de personajes muy a menudo”, comentó. Y añadió: “Lo que realmente me atrajo fue el papel de asesino y, sin duda, el de enfermo de Alzheimer y demencia”.

Para Dempsey, interpretar a un hombre que vive entre su historial criminal y un deterioro que avanza sin detenerse tenía un atractivo especial. Buscaba un papel que hablara de la enfermedad sin dejar de lado la acción, un equilibrio que lo llevó a explorar capas que no había trabajado con tanta intensidad.

La serie, además, le permitió mostrar cómo la confusión se filtra en la vida cotidiana del protagonista. Olvidando un código de seguridad, coloca una pistola en el refrigerador en vez de la caja fuerte y llega a perderse en el bosque. Esos matices, aseguró, fueron claves para darle una dimensión humana.

El actor explicó que construir esta dualidad lo obligó a trabajar desde un estado emocional quebrado: “Ha sido muy bueno compartir estos dos mundos separados, pero ahora todo se está fusionando. ¿Cuánto de esa división difusa es su estado mental? ¿Es una ilusión o es algo real que está sucediendo de verdad?”. Esa frontera confusa se convirtió en el eje de su preparación.

Un thriller que mezcla drama familiar y acción

Según detalló “The Hollywood Reporter”, la serie cruza varias capas, un drama familiar de tono telenovelesco, una línea policial vinculada al Alzheimer y secuencias de acción que exigen a su protagonista velocidad, precisión y un estado físico cuidadoso.

Dempsey reconoció que ese costado lo entusiasma tanto como lo desafía: “Me encantan las escenas de acción y de conducción. Me gustaría poder hacer más de eso. A mi edad, me obliga a ser inteligente con mi salud, mantenerme activo, hacer ejercicio y entrenar”, dijo.

El rodaje se llevó a cabo en Toronto, aunque la historia transcurre en el norte de Nueva York. Para el actor, el respaldo creativo de la cadena fue decisivo para permitir que la serie tuviera una estética menos convencional y un ritmo que transita entre la vulnerabilidad y la intensidad.

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