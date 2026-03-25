Irán confirma nuevo ataque contra portaaviones estadounidense Abraham Lincoln

El Ejército de Irán informó este miércoles sobre el lanzamiento de una nueva ofensiva dirigida al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, una operación que fue ejecutada mediante el uso de misiles de crucero en aguas del Mar Arábigo, donde la embarcación de propulsión nuclear realiza maniobras operativas.

Según el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército iraní, difundido por la agencia de noticias Fars, la acción militar consistió en el disparo de proyectiles de crucero contra el buque de la clase Nimitz. El comunicado oficial precisó que se dispararon misiles contra el portaaviones estadounidense “con el buque como objetivo”.

La maniobra se produce en un contexto de vigilancia intensificada por parte de las fuerzas navales iraníes. Un comandante de la Armada de Irán, en declaraciones también publicadas por Fars, señaló que “el desempeño y los movimientos” del portaaviones estadounidense son “monitoreados constantemente”.

Advertencias de la Armada iraní

El mando militar iraní reiteró su disposición de combate frente a la presencia de la flota norteamericana en la región. Las autoridades advirtieron sobre el uso de su armamento de largo alcance en caso de proximidad táctica, informó EFE.

“Tan pronto como la flota hostil esté dentro del alcance de los sistemas de misiles, será blanco de los devastadores ataques de la Armada iraní”, declaró el alto mando militar según los registros oficiales de la agencia local.

Antecedente de ataque al USS Abraham Lincoln y sus capacidades

La tensión en el Mar Arábigo registra incidentes previos. El pasado 1 de marzo, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró que el portaaviones USS Abraham Lincoln “no fue alcanzado” por cuatro misiles iraníes, desmintiendo la información suministrada inicialmente por la Guardia Revolucionaria Islámica.

El USS Abraham Lincoln opera como la pieza central de un grupo de combate que incluye tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Esta unidad representa uno de los activos estratégicos de mayor capacidad tecnológica de la Marina de los Estados Unidos en el área.

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