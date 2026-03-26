El macabro mundo de las apuestas sobre líderes políticos y guerras

Stew, un joven de 35 años que vive en el estado de Montana, comenzó a disfrutar del mundo de las apuestas cuando bajó la aplicación Kalshi en su teléfono hace un año y medio.

Hace unas semanas, después de que notó un aumento de envíos de pizza a domicilio alrededor del Pentágono por información que vio en redes sociales, Stew hizo una apuesta un poco distinta: $10 dólares a que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, estaría “muerto” para el 1 de marzo.

Fue una transacción que ha puesto en la mira los límites de los tipos de apuestas que los estadounidenses pueden hacer.

El lucrativo negocio de las apuestas -al que pertenecen compañías como Kalshi o Polymarket- ha crecido en popularidad en el último año, con una facturación que ronda los $44,000 millones.

Este tipo de aplicaciones están transformando el panorama en EE.UU., donde las apuestas deportivas eran ilegales hasta 2018 y no se consideraba siquiera destinar dinero a adivinar el resultado de las elecciones hasta 2024.

Mientras la mayor parte de la actividad se concentra en apostar por resultados de encuentros deportivos, los usuarios pueden también especular sobre otros aspectos, como, por ejemplo, elecciones locales, si el Banco Central de EE.UU. va a reducir las tasas de interés o en qué año va a regresar Jesús, como lo promete la Biblia.

Estas aplicaciones estuvieron en el centro del debate durante la campaña presidencial de 2024, tras una victoria legal en la que se les permitió alojar apuestas sobre las elecciones y predijeron la victoria de Donald Trump.

Polymarket es una de las empresas que más ha aprovechado este tipo de apuestas basadas en eventos futuros sobre temas políticos como Venezuela e Irán. (Foto: Getty Images)

Pero han sido las predicciones y apuestas sobre las acciones militares en Irán, Venezuela e Israel lo que ha atraído la atención últimamente.

En teoría, ese tipo de apuestas no están contempladas dentro de las leyes financieras de EE.UU., donde está prohibido comerciar o celebrar contratos que estén relacionados con la guerra, el terrorismo, los homicidios, el juego de azar u otras actividades ilegales.

Pero eso no les ha impedido a estas empresas procesar millones en apuestas.

Actividad no regulada

Los críticos de estas aplicaciones han sido enfáticos en pedir que cesen sus operaciones, debido a que facilitan de una manera disfrazada -y potencialmente ilegal- la rentabilización de la guerra, además de generar riesgos de seguridad nacional y permitir el uso de información privilegiada y potencial corrupción.

“Ahora se puede apostar sobre cualquier cosa y eso ha derivado en esto tan macabro de apostar por la muerte de un jefe de Estado”, le dice a la BBC Craig Holman, miembro del grupo Public Citizen, que recientemente puso una demanda sobre este tema en la justicia de EE.UU.

De acuerdo a Bloomberg, Polymarket ha aceptado apuestas por más de $500 millones relacionadas con la guerra en Irán e incluso llegó al punto de ofrecer una apuesta sobre las posibilidades de que se produzca una explosión nuclear.

La compañía, que tiene sus oficinas en Nueva York pero opera en todo EE.UU., finalmente retiró aquella opción después de sufrir un fuerte escrutinio en redes sociales, pero los usuarios todavía pueden hacer apuestas sobre cuándo van a entrar las tropas de EE.UU. en Irán.

La empresa no respondió a las preguntas de la BBC.

A su vez, Kalshi canceló las apuestas sobre Jamenei, que le significaron cerca de $54 millones, a pesar de que la ley en EE.UU. es muy clara sobre la prohibición de “apostar o hacer dinero directamente con la muerte de una persona”.

La compañía, que no respondió ante la solicitud de la BBC para este artículo, ha dicho que las apuestas sobre la guerra ocurrieron en intercambios comerciales fuera de EE.UU.

Eventos políticos como la elección del alcalde de Nueva York también han sido objeto de este nuevo tipo de apuestas. (Foto: Getty Images)

Regulación de los mercados

Estas preocupaciones sobre la guerra y las apuestas encajan dentro de una batalla más grande sobre cómo se debe regular el mercado de las predicciones.

A diferencia de los lugares de juegos o casinos virtuales, en donde las posibilidades son determinadas por la propia compañía, las aplicaciones de predicciones funcionan más como una bolsa de valores, donde los usuarios pueden apostar uno contra otro sobre el resultado de un acontecimiento futuro usando los llamados “contratos de eventos”.

Ese diseño de apuesta le ha permitido al regulador financiero de activos futuros, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), reclamar su supervisión.

Los críticos señalan que en realidad son apuestas deportivas y juegos de casino en línea que se disfrazan de intercambios financieros con la idea de evitar reglas más estrictas e impuestos que sí se aplican sobre las marcas tradicionales de juegos y apuestas, que son supervisadas por los estados.

El desacuerdo sobre qué entidad debería vigilar estas aplicaciones ha resultado en decenas de demandas legales en todo EE.UU., especialmente cuando los estados han señalado su derecho a regular estas compañías como si fueran marcas de casinos virtuales o juegos de azar y no dejarlas bajo la vigilancia de la CFTC.

Incluso algunos políticos del Partido Republicano han señalado su preocupación, movidos por el fuerte cabildeo de las firmas tradicionales de juegos.

Por ejemplo, Mick Mulvaney, reconocido simpatizante de Trump, ha ido a Washington a presentar algunos casos relacionados.

“Nadie está diciendo que el juego deba ser prohibido”, señala Ben Schiffrin, director de políticas de seguridad en Better Markets, que aboga por las reformas financieras.

“Lo que están diciendo tanto los estados como las organizaciones relacionadas con el tema es que las actividades que son juegos de azar deben ser reguladas como juegos de azar”, añade.

Una persona ganó cerca de $500,000 por apostar a que Nicolás Maduro sería capturado pocas horas antes de que ocurriera. (Foto: Getty Images)

Recientemente, los demócratas presentaron una nueva ley para prohibir a los funcionarios públicos participar en “contratos de eventos” y señalaron incidentes como el de un usuario nuevo en Polymarket que ganó casi $500,000 por la captura de Nicolás Maduro pocas horas antes de que ello ocurriera.

El partido también ha emitido alertas a los consumidores sobre el riesgo de comerciar con información privilegiada y le ha pedido a la administración federal respuestas urgentes para el control de esta actividad, sobre todo en relación a temas como la guerra en Irán.

Kalshi es otra de las empresas que han usado esta nueva clase de juegos de azar. (Foto: Getty Images)

Poca regulación

Pero las probabilidades de una cancelación del negocio siguen siendo pocas.

Aunque la administración anterior había adoptado una postura firme en el sector, proponiendo prohibir los contratos relacionados con eventos deportivos y políticos, esta iniciativa regulatoria se estancó tras una derrota judicial y la elección de Donald Trump en 2024, quien llegó al poder prometiendo una regulación más flexible.

El mes pasado, la CFTC anunció que retiraría la prohibición propuesta para los contratos relacionados con deportes y elecciones.

También se ha posicionado del lado de las empresas de mercados de predicción en las batallas legales que enfrentan en los estados, a las que Michael Selig, presidente de la CFTC en la administración Trump, condenó en un reciente artículo de opinión por pecar de “exceso de celo”.

Selig argumentó que los contratos para eventos cumplen “funciones económicas legítimas”.

“Es evidente que a los estadounidenses les gusta el producto y quieren participar”, afirmó, al tiempo que enfatizó que las plataformas deben seguir cumpliendo las normas.

Ante la creciente presión, Polymarket ha anunciado medidas para controlar más formalmente las actividades sospechosas, mientras que Kalshi, que se anuncia como una “bolsa regulada”, se ha expresado sobre sus acciones para combatir el mal uso de información privilegiada.

Recientemente anunció sanciones en dos casos de uso de información privilegiada y reveló que había abierto 200 investigaciones durante el último año.

La empresa también canceló finalmente el mercado de $54 millones en torno al fin de Jamenei.

Kalshi asegura que no participan en las predicciones de muertes. (Foto: Getty Images)

En una serie de comunicados en los que explicaba la decisión, Kalshi afirmó que no “cotizaba mercados directamente vinculados a la muerte”, señalando que sus términos y condiciones incluían esa excepción.

Prometió aclarar los términos y condiciones desde el principio y afirmó haber “aprendido mucho” del incidente.

Sin embargo, la decisión provocó indignación entre los usuarios.

Entre ellos, Stew, quien afirmó que la empresa había “ocultado” inicialmente esas normas y que su explicación parecía poco sincera, dado que “solo existían unos pocos métodos realistas” para que Jamenei saliera del poder.

Stew, quien recibió un reembolso, dijo que no está seguro de que la regulación sea la solución, pero que el debate parecía estar estancado en cuestiones semánticas.

“Lo llaman negociación de contratos, que supongo que, técnicamente hablando, es lo que es”, señaló.

“Pero si somos honestos, sigue siendo una apuesta”.

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