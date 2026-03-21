Hallan a venezolana muerta en un food truck en Utah: su esposo es el principal sospechoso

Las autoridades en Utah mantienen la búsqueda de Álvaro José Urbina Rojas, de 57 años, señalado como principal sospechoso del homicidio de su esposa, Jeusselem Elieth Genes Vitola, de 43 años. El caso conmocionó a la comunidad venezolana en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de Univision, la investigación comenzó tras la desaparición de la pareja venezolana el pasado 26 de febrero. Ese día, Urbina habría salido con su esposa para llevarla al trabajo, pero ella nunca llegó a su destino.

Inicialmente, familiares y allegados temieron que ambos hubieran sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una versión que luego fue descartada por las autoridades, según informó la cadena de noticias.

Días después, la policía ejecutó una orden de registro en un remolque tipo RV ubicado en una bodega en la ciudad de Draper, propiedad del sospechoso. En el lugar fue hallado un cuerpo que posteriormente fue identificado como el de Vitola.

¿Qué determinó la autopsia?

La autopsia determinó que la mujer murió por un trauma contundente en la cabeza y posible asfixia, por lo que el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Las autoridades de Saratoga Springs indicaron que la última vez que la pareja fue vista fue el mismo 26 de febrero, alrededor de las 10:15 de la mañana. Ambos eran originarios del estado Mérida, en Venezuela, y residían en Utah.

Según los reportes, Urbina es conocido en la comunidad local por su trabajo como carpintero y por haber participado en la construcción de camiones de comida, entre ellos el de la pareja, llamado Ricarepa, ubicado en una zona popular conocida como la “Calle del Hambre” en West Valley.

Univision también recogió testimonios de allegados que señalaron que el hombre había mencionado problemas económicos y familiares en días previos a la desaparición.

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien permanece prófugo desde finales de febrero. Investigadores creen que pudo haber huido a California.

De hecho, el vehículo que conduciría —una Toyota Sequoia gris modelo 2005 con placas de Utah— fue captado por cámaras en ese estado, junto con registros de transacciones recientes.

La hija de Jeusselem Genes, Ariany Urbina, publicó mensajes en sus redes sociales en los que recordó a su madre. “Siempre vivirás en mi corazón hasta vernos en la eternidad”, manifestó en una publicación.

“Todos saben lo maravillosa que eras, no había alguna persona que no te quisiera, simplemente eras luz en la vida de toda persona que conocías. Serás mi estrella más grande, y siempre la luz de mis ojos”, expresó.

La joven también compartió fotos del funeral de la mujer. “Gracias por regalarme tu sonrisa”, dijo.

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