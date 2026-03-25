Por qué el 1 de abril se hacen bromas en EE.UU.: las más comunes entre latinos

Si el 1 de abril ves noticias raras, ofertas demasiado buenas o alguien intenta “engañarte” con una historia increíble, no es casualidad. En Estados Unidos se celebra el April Fools’ Day, una jornada dedicada a las bromas que cada año gana más presencia también entre la comunidad latina. Aunque no es una tradición propia de América Latina, muchos ya se suman y replican el clásico juego de hacer caer a alguien en un engaño inofensivo.

En muchos países latinoamericanos, el día de bromas no es el 1 de abril, sino el 28 de diciembre, conocido como el Día de los Santos Inocentes. Pero ell April Fools’ Day se volvió más popular entre latinos en EE.UU. por la convivencia cultural, la influencia de redes sociales y la adaptación de costumbres.

De dónde viene el April Fools’ Day

El origen no está del todo confirmado, pero la explicación más aceptada se remonta a Europa en el siglo XVI. Cuando varios países adoptaron el calendario gregoriano, el inicio del año pasó de celebrarse a fines de marzo o principios de abril al 1 de enero. Quienes siguieron con la fecha antigua comenzaron a ser objeto de burlas y bromas, lo que dio lugar a la figura del “tonto de abril”.

Con el tiempo, esta costumbre se expandió y llegó a Estados Unidos, donde se convirtió en una tradición popular.

Por qué se hacen bromas ese día

El 1 de abril funciona como un “permiso social” para hacer bromas sin consecuencias (siempre que sean inofensivas). La lógica es simple:

Sorprender a alguien con una historia falsa.

Hacer anuncios exagerados o imposibles.

Generar una reacción y luego revelar la broma.

En muchos casos, incluso medios de comunicación y grandes empresas participan con campañas especiales.

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Las bromas más comunes entre latinos en EE.UU.

Aunque no es una tradición originaria de Latinoamérica, en Estados Unidos muchos latinos ya la adoptaron, especialmente en entornos laborales, redes sociales y grupos de amigos. Estas son algunas de las más frecuentes:

1) Noticias falsas creíbles

Mensajes o posteos con información aparentemente real (subida de precios, cambios de leyes, ofertas increíbles) que luego resultan ser una broma.

2) Bromas en el trabajo

Clásicos como:

Cambiar configuraciones de la computadora.

Simular errores en el sistema.

“Anuncios” internos falsos.

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3) Ofertas o promociones engañosas

Publicaciones de productos gratis, descuentos absurdos o servicios inexistentes.

4) Cambios en redes sociales

Desde anuncios personales (mudanzas, trabajos falsos) hasta fotos editadas para generar confusión.

Consejos para evitar caer en una broma

Ese día conviene ser más cuidadoso con lo que se ve y se comparte. Algunas señales de alerta:

Noticias demasiado impactantes o improbables.

Anuncios sin fuente clara.

Ofertas exageradas.

Mensajes reenviados sin verificación.

El 1 de abril no es el “Día de los Inocentes” tradicional en el mundo latino, pero en Estados Unidos sí es una jornada marcada por las bromas. Con el tiempo, esta costumbre se fue integrando en la vida diaria de muchos latinos, que cada vez participan más, ya sea como víctimas… o como autores del engaño.

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