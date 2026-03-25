Robot humanoide acompaña a Melania Trump durante cumbre sobre IA en la Casa Blanca

Una robot humanoide fabricado en Estados Unidos, Figure 3, dio la bienvenida, junto a la primera dama, Melania Trump, a líderes de 45 países en la Casa Blanca en la apertura del Fostering the Future Together Global Coalition Summit (Fomentando el Futuro Juntos), un evento centrado en el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje.

Durante la jornada, funcionarios de nueve naciones, entre ellas Francia, Polonia, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, expusieron sus estrategias nacionales para integrar herramientas tecnológicas en sus respectivos sistemas de enseñanza, informó la Casa Blanca en un comunicado.

"Figure 03" AI-powered robot accompanies first lady Melania Trump to a White House summit on empowering children with educational technology. pic.twitter.com/RShdfvEG38 — CSPAN (@cspan) March 25, 2026

​En su discurso, Melania Trump definió los ejes que guiarán la formación de las próximas generaciones, que incluyen el uso de la IA para personalizar la enseñanza según el perfil de cada alumno, la consolidación de educadores humanoides como herramientas de apoyo en el hogar y el posicionamiento de la tecnología educativa como un motor estratégico para la economía.

“El futuro de la IA está ‘personificado’ – se formará con la forma de los humanos. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brinden utilidad”, declaró la primera dama.

​El sistema “Plato” y el aprendizaje personalizado

​La iniciativa propone el uso de humanoides educativos, como el modelo denominado “Plato”, diseñados para ofrecer acceso inmediato a materias como literatura, ciencia, filosofía y matemáticas. Según el proyecto, estos sistemas son capaces de adaptarse en tiempo real al ritmo, los conocimientos previos y el estado emocional del estudiante.

“La seguridad de nuestra próxima generación es siempre primordial”, agregó Melania Trump respecto a los avances que ayudarán a los niños a desarrollar un razonamiento independiente más profundo, pero con la supervisión necesaria.

​Colaboración público-privada y liderazgo económico

​La cumbre contó con la presencia de líderes de empresas tecnológicas globales como Meta, Microsoft, OpenAI, X, Palantir, Google, Zoom y Adobe. El objetivo de esta coalición es acelerar la innovación mediante la inversión de capital y la creación de marcos legales que protejan a los menores.

“Nuestra misión, empoderar a los niños a través de la tecnología y la educación, es alcanzable”, instó la primera dama los líderes en el cierre del encuentro.

Sigue leyendo:

– 8 datos para entender audiencia en el Senado de Puerto Rico a Francisco Domenech, aliado de la gobernadora, por contratos de Politank

– Nydia Velázquez presenta resolución para que EE.UU. no intervenga militarmente en Cuba sin autorización del Congreso

– Pentágono ordenó desplegar al menos 2,000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. en Oriente Medio