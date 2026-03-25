TAS admite recurso de Senegal contra Marruecos por título de la Copa de África

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que recibió el recurso presentado por Senegal contra la Confederación Africana de Fútbol y Marruecos tras la controvertida decisión que otorgó el título a Marruecos en la Copa Africana de Naciones.

Senegal busca que se anule la resolución de la CAF y que se le reconozca como campeón del torneo, luego de haber ganado la final en el campo de juego.

El organismo arbitral informó que el proceso ya está en marcha y que en los próximos días designará un panel de árbitros encargado de analizar el caso.

Senegal apeló la decisión de la CAF

La final, disputada en Rabat, terminó con victoria de Senegal por 1-0 en tiempo extra. Sin embargo, el partido estuvo marcado por la controversia tras un penalti señalado a favor de Marruecos en los minutos finales del tiempo reglamentario.

La decisión arbitral provocó la reacción de los jugadores senegaleses, quienes abandonaron momentáneamente el terreno de juego en señal de protesta. Aunque posteriormente regresaron y el encuentro se reanudó, ese incidente fue clave en la posterior resolución del caso.

Inicialmente, el Comité de Disciplina de la CAF desestimó la reclamación de Marruecos, pero el Comité de Apelación revirtió la decisión y otorgó la victoria por 3-0 al conjunto marroquí, basándose en el reglamento que sanciona el abandono del campo sin autorización arbitral.

🚨 OFFICIAL: CAS confirms Senegalese Football Federation has appealed the decision to call Morocco as winners of the AFCON 2025, asking to restore Senegal as the original winners.



Appeal registered by CAS on 25 March 2026 “to set aside the CAF decision and declares the FSF… pic.twitter.com/iQqLBqVdFE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026

Senegal busca revertir el fallo en el TAS

Ante esta situación, Senegal acudió al TAS con el objetivo de revertir la decisión. Además de reclamar el título, la federación solicitó la suspensión del plazo para presentar su apelación completa hasta que reciba la resolución detallada de la CAF, ya que hasta ahora solo se ha comunicado la parte operativa del fallo.

El TAS explicó que, conforme a su normativa, el proceso contempla un plazo de 20 días para que el apelante presente sus argumentos legales, seguido de otros 20 días para la respuesta de las partes demandadas.

Por el momento, no hay una fecha definida para la audiencia, ya que el tribunal debe resolver primero aspectos preliminares del procedimiento.

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