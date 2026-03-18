Senegal apelará ante el TAS tras perder el título de la Copa Africana de Naciones

El fútbol africano vive uno de sus episodios más surrealistas y polémicos de las últimas décadas. Lo que comenzó como una celebración histórica para Senegal el pasado 18 de enero en Rabat, se ha transformado en una batalla legal de proporciones internacionales. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) confirmó este miércoles que interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para recuperar el título de la Copa Africana de Naciones (CAN), luego de que la CAF anulara su victoria y proclamara a Marruecos como el nuevo monarca del continente.

La controversia nace de una decisión del Comité de Apelación de la CAF que, aplicando de forma estricta el artículo 82 del reglamento, determinó que Senegal perdió la final por un marcador administrativo de 3-0. La razón: el amago de abandono del terreno de juego por parte de los “Leones de la Teranga” tras un polémico penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo de descuento (minuto 100) de la segunda mitad.

El minuto que cambió la historia del torneo

La final, disputada ante casi 70,000 espectadores en el estadio Príncipe Moulay Abdallah, transcurría con normalidad hasta el tiempo añadido. En ese instante, una decisión arbitral a favor de los locales provocó el caos: todos los jugadores senegaleses, a excepción de su capitán Sadio Mané, se retiraron a los vestuarios como medida de protesta.

Aunque el equipo regresó minutos después para reanudar el juego (instante en el que Brahim Díaz falló la pena máxima) y terminó ganando en la prórroga con un gol de Pape Gueye, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) basó su reclamo en ese retiro temporal sin autorización.

Para la CAF, el hecho de que el equipo abandonara el campo antes del final regular del partido es causal de descalificación inmediata.

Con esta resolución, Marruecos suma una estrella a su palmarés de una manera totalmente inesperada. El fallo de la CAF declara a los marroquíes ganadores por forfait, ignorando el resultado deportivo obtenido en el césped

Sigue leyendo:

·La CAF declara a Marruecos campeón de la Copa Africana de Naciones tras polémica sanción a Senegal

·México ve “factible” recibir los partidos de Irán del Mundial 2026

·Dos de las futbolistas iraníes refugiadas en Australia entrenan con un equipo local