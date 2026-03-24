Los partidos importantes que todo fan debe ver antes del Mundial 2026

La penúltima fecha FIFA antes del Mundial 2026 trae consigo una cartelera de 45 partidos amistosos en su primera semana. Del casi medio centenar de encuentros, al menos la mitad destacan por importancia histórica y envergadura de selecciones.

En este artículo te contaremos cuáles, cómo y dónde ver los encuentros más relevantes de esta semana gracias a la fecha FIFA, incluyendo los duelos del repechaje a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Partidos del repechaje para el Mundial 2026

Bolivia vs. Surinam

Este jueves 26 de marzo, Bolivia y Surinam se verán las caras en el Estadio BBVA en Guadalupe, México, por un cupo para el Mundial 2026.

El encuentro se jugará a las 18:00 ET y se podrá disfrutar por Fantiz, Fox Sports, VIX, Fubo TV y Telemundo Deportes.

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Se medirán este jueves a las 23:00 ET en el Estadio Akron de las Chivas del Guadalajara en México. La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de Fox Sports; FuboTV; Peacock; VIX y Telemundo Deportes.

Turquía vs. Rumania

Este jueves en el Tupras Stadium en Estambul, Turquía, se juega el pase al Mundial 2026 contra Rumania. El encuentro se disputará a las 13:00 ET y se podrá ver en Estados Unidos a través de Fox Sports 2, FuboTV y VIX.

Polonia vs. Albania

Otro de los encuentros del repechaje que se jugará el jueves en el PGE Narodowy de Polonia a las 15:45 ET y se podrá disfrutar en Estados Unidos por Fox Sports 2; Fubo TV y VIX.

Italia vs. Irlanda del Norte

Es uno de los encuentros más atractivos, ya que la histórica selección italiana busca no quedar fuera de su tercer Mundial consecutivo. El duelo se jugará en New Balance Arena y se podrá disfrutar a través de FuboTV, Peacock y VIX a las 15:45 ET.

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Otro de los encuentros de semifinales del repechaje. El partido se jugará en el Parken Stadium de Noruega y será televisado en Estados Unidos a las 15:45 ET por VIX.

República Checa vs. República de Irlanda

A las 15:45 ET del jueves en el Fortuna Arena, ambas selecciones se juegan el futuro de cara al Mundial 2026. La televisión en Estados Unidos estará a cargo de FuboTV y VIX.

Eslovaquia vs. Kosovo

Ambos combinados forman parte de la batería de encuentros que se juegan en horarios simultáneos (15:45 ET) y se podrá disfrutar por VIX en Estados Unidos.

Ucrania vs. Suecia

Un duelo de selecciones de nivel que se medirán este jueves a las 15:45 ET con transmisión de Tubi, FuboTV, Fubo Sports y VIX.

Gales vs. Bosnia

El último duelo de esta primera fase de repechaje europeo entre estas dos selecciones. 15:45 ET con transmisión por Fox Sports, FuboTV Y VIX.

Partidos amistosos de alto voltaje

Brasil vs. Francia

Ambos conjuntos se miden en un partido amistoso en el Gillette Stadium de Boston. El encuentro sirve como preparación para el Mundial de 2026 y contará con la transmisión de ESPN+ a las 16:00 ET.

Colombia vs. Croacia

Estas dos selecciones cierran la enorme oferta de partidos que existe para el día jueves. Ambos conjuntos se medirán en el Camping World Stadium en Orlando, Florida, a las 19:30 con transmisión de Fox Sports 2, FuboTV y VIX.

Inglaterra vs. Uruguay

El viernes 27 tendrá lugar otro duelo amistoso de alto voltaje que se disputará en el mítico Wembley Stadium a las 15:45 ET y con transmisión de Fox Sports, FuboTV y VIX.

Suiza vs. Alemania

Ambas oncenas europeas continúan con los partidos destacados del día viernes con un duelo en el St. Jakob Park a las 15:45 ET con transmisión de FuboTV, VIX y Tubi.

España vs. Serbia

Tras no poder concretar la Finalissima ante Argentina, la Furia Roja se medirá a su similar de Serbia en el Estadio de La Cerámica, casa del Villarreal. El duelo está pautado para las 16:00 ET y será televisado en Estados Unidos por VIX.

México vs. Portugal

El duelo más esperado de todos los amistosos. Aunque no estará Cristiano Ronaldo, ambos conjuntos se enfrentarán en el Estadio Azteca a las 21:00 ET con transmisión en Estados Unidos de TUDN, Fox Deportes, Univision y FuboTV.

Marruecos vs. Ecuador

A las 16:00 ET, la prometedora selección de Marruecos se verá las caras con Ecuador en el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético de Madrid en España. El duelo se podrá disfrutar en Estados Unidos por la plataforma de DAZN.

Estados Unidos vs. Bélgica

Sábado 28 de marzo

El conjunto de las barras y las estrellas se medirá ante Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 15:30 ET con transmisión de Telemundo, TNT USA, Peacock, truTV USA y HBO MAX.

Colombia vs. Francia

Domingo 29 de marzo

Colombia y Francia jugarán su segundo partido de la fecha FIFA en Maryland en el Northwest Stadium a las 15:00 ET con transmisión de Telemundo.

Estados Unidos vs. Senegal

El segundo encuentro de los dirigidos por Mauricio Pochettino será ante Senegal a las 15:30 ET en el Bank of America Stadium con televisación de Telemundo, TNT USA, Peacock, truTV USA y HBO MAX.

México vs. Bélgica

Martes 31 de marzo

Los dirigidos por Javier Aguirre enfrentan su segundo amistoso de la fecha FIFA ante Bélgica a las 21:00 ET en el Soldier Field de Chicago con transmisión de FuboTV; Fox Deportes y VIX.

Brasil vs. Croacia

Martes 31 de marzo



El martes 31 de marzo, la selección brasileña tendrá su segundo partido de preparación ante Croacia a las 20:00 ET en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. El partido se podrá disfrutar en Estados Unidos por la plataforma de DAZN.



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