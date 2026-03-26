1 muerto y 4 bomberos heridos: incendio residencial de madrugada en Nueva York

Un residente murió y cuatro bomberos resultaron heridos cuando las llamas estallaron en un incendio residencial esta madrugada en El Bronx (NYC).

Las llamas estallaron poco después de las 5:30 a.m. del jueves en el interior del edificio situado en East 184th St, en el barrio Belmont. El fuego envolvió rápidamente el piso superior del inmueble, donde se pudieron ver las llamas brotando a través del techo.

Una sección del techo se desplomó al suelo mientras aún estaba ardiendo. Todos los residentes fueron evacuados, acotó ABC News. La causa del fuego se encuentra bajo investigación, pero existían múltiples quejas estructurales ante el Departamento de Edificios (DOB), así como una infracción de 2021 por “falta de mantenimiento” debido al deterioro del techo.

“Las condiciones del edificio no eran seguras en absoluto, en absoluto”, comentó un inquilino. “Había ropa colgada de manera desordenada en la escalera de incendios, lo cual representa un riesgo de fuego. Se les había pedido que limpiaran eso, pero nadie hizo nada al respecto”.

Más de 280 bomberos y personal de servicios médicos de emergencia acudieron al lugar de los hechos. “Al llegar las unidades se encontraron con un incendio de gran intensidad en el piso superior, el cual se extendía hacia el espacio bajo cubierta y a través del techo”, declaró el Jefe de Operaciones contra Incendios, Kevin Woods, en Twitter/X. “Los efectivos desplegaron múltiples líneas de manguera hasta el piso superior y hacia el espacio bajo cubierta, realizando aperturas para alcanzar el fuego en una zona que, por su naturaleza, resulta de difícil acceso”.

Cuatro bomberos sufrieron heridas leves. “Estos son tiempos profundamente difíciles para cualquier neoyorquino, por lo que estoy inmensamente agradecido con los hombres y mujeres del FDNY y con todos nuestros equipos de primera respuesta que han estado aquí en el lugar de los hechos, realizando además las labores para determinar si este edificio es lo suficientemente estable como para que los residentes puedan regresar a su interior”, declaró el alcalde Zohran Mamdani.

Fue el 2do incendio residencial mortal en NYC en pocos días. La semana pasada 3 adultos y una niña fallecieron cuando se quemó en Queens un edificio que sumaba más de 50 infracciones emitidas por el DOB y que no estaba supuesto a albergar apartamentos. Se sospecha que ese fuego fue provocado, señaló ayer Daily News.

Para denunciar un caso de vivienda insegura o hacer alguna consulta sobre ese tema puede llamar a 311 o visitar esta páginas de la Alcaldía de Nueva York y la Defensoría Pública de NYC.