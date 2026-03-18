Apartamentos ilegales y más de 50 infracciones: historial de edificio quemado que dejó 4 muertos en Queens, Nueva York

Más de 50 infracciones emitidas por el Departamento de Edificios (DOB) de la ciudad sumaba el edificio que se incendió al mediodía del lunes en Queens (NYC), cobrando la vida de 3 adultos y una niña.

Los registros muestran que en 2023 los inspectores descubrieron una instalación ilegal de juegos de azar en el 1er piso y emitieron una multa de $25,000 dólares. La Policía de Nueva York realizó una detención por ese incidente en 44-49 College Point Blvd, NBC News.

Según los investigadores del DOB, en ese lugar nunca debió haber habido personas residiendo en los pisos superiores. Las llamas se desataron poco antes de las 12:30 p.m. del lunes en el 1er y 2do piso del edificio situado en Avery Avenue, en el barrio Flushing. Cuatro personas perdieron la vida a consecuencia del incendio.

Aún no se han revelado las identidades y vínculos de los fallecidos, pero las autoridades informaron que eran una niña de 3 años, una mujer de 62 y dos hombres de 51 y 61 años. Varias personas más resultaron heridas, entre ellas dos que se encuentran en estado crítico y dos bomberos que tuvieron que ser rescatados del interior del edificio después de que el derrumbe de una escalera provocara una llamada de emergencia (“Mayday”).

En un momento dado se pudo ver a varios bomberos subidos a una escalera, sacando a un hombre por una ventana del 2do piso. Un testigo relató haber visto a dos personas saltar desde esa altura incluida una mujer que gritaba: “¡Mi bebé, mi bebé!”.

Más de 230 bomberos y miembros del personal de servicios médicos de emergencia (EMS) acudieron al lugar. No quedó claro de inmediato qué fue lo que provocó el incendio. Actualmente se encuentra en curso una pesquisa a cargo de los inspectores de incendios del FDNY. “La investigación interinstitucional sobre este trágico incendio con víctimas mortales continúa en curso, y se adoptarán medidas coercitivas adicionales a la espera de los resultados de dicha investigación”, señaló el DOB en un comunicado.

El edificio de uso mixto, situado entre College Point Boulevard y Saull St, albergaba negocios comerciales en el 1er piso y múltiples apartamentos en los dos niveles superiores. A medida que ayer quedaban expuestos los restos calcinados de la estructura, también salía a la luz el largo historial de infracciones del edificio.

En enero de este año se registró la infracción más reciente, la cual se debió a la falta de mantenimiento de la propiedad. Los investigadores de la ciudad descubrieron cables de extensión eléctrica que discurrían desde el 1er piso hasta el 3ro. Ese descubrimiento resultó impactante en sí mismo, dado que en 2020 el DOB había emitido una orden de desalojo parcial para el 2do y 3er piso tras detectar conversiones ilegales de apartamentos.

“En este tipo de casos, uno no sabe quién vive allí; podría haber siete u ocho personas no identificadas residiendo en el lugar”, comentó un vecino. El fuego también causó daños en otro edificio. El DOB emitió órdenes de desalojo total tanto para este inmueble como para el otro edificio ubicado en Avery Av.

Al ser consultado sobre si el DOB tiene la facultad de desalojar a los residentes una vez emitida una orden de desalojo, un representante explicó que la agencia no procede a desalojar físicamente a las personas; por el contrario, recae en los propietarios de los inmuebles la responsabilidad de impedir que haya personas ocupando el espacio.

Para denunciar un caso de vivienda insegura o hacer alguna consulta sobre ese tema puede llamar a 311 o visitar esta páginas de la Alcaldía y la Defensoría Pública de NYC.