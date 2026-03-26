Agenda comunitaria NYC: Reconocen a inmigrante por su 112 cumpleaños, clases de inglés y mucho más

NYC Health + Hospitals/Coler rindió homenaje a Carmen Augustin con motivo de su 112 cumpleaños. Augustin es la residente de mayor edad en los cinco centros de enfermería especializada del sistema de salud y una de las personas más longevas de Nueva York. Nacida en 1914 en Puerto Príncipe, Haití, Augustin pasó la mayor parte de su juventud administrando un mercado local y dando clases a niños pequeños después de la escuela. Emigró a Estados Unidos en 1984 y se reunió con su hermana en Queens, Nueva York.

Como parte de la celebración, la Sra. Augustin recibió un mensaje especial de la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reconociéndola como una de las neoyorquinas más longevas de la ciudad y proclamando el 24 de marzo de 2026 como el “Día de Carmen Augustin”: “Carmen es una neoyorquina auténtica, que encarna el espíritu audaz y radiante que define a los cinco distritos. Representa no solo un testimonio vivo de la fortaleza y el triunfo perdurable del espíritu humano, sino también la gran plenitud de alegría y realización personal que se puede alcanzar aquí”.

Simposio de mujeres

Este viernes, la Brooklyn Emerging Leaders Academy (BELA), una escuela secundaria pública autónoma para niñas ubicada en el barrio de Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, celebrará su octavo Simposio Anual de Mujeres. Este simposio reunirá a mujeres líderes, educadoras, defensoras, creativas y funcionarias públicas para conectar con jóvenes a través de la narración de historias, la mentoría y el diálogo intergeneracional. El tema de este año, “Pertenecemos”, ofrece un poderoso mensaje de afirmación y esperanza en un momento en que muchos jóvenes se enfrentan a cuestiones de identidad, seguridad y comunidad.

Cuándo: viernes 27 de marzo

Hora: 9 a.m. – 1 p.m.

Dónde: Brooklyn Emerging Leaders Academy Charter High School, 976 Lafayette Avenue, Brooklyn.

Clases de inglés gratuitas

NICE ofrece clases gratuitas de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL). Estas clases están diseñadas para ayudar a los participantes a mejorar sus habilidades en inglés y apoyar su desarrollo personal y profesional. Las clases están abiertas al público en general y son ideales para cualquier persona interesada en fortalecer sus habilidades en el idioma inglés. Para las clases se requiere ser miembro de NICE. Para completar el registro de membresía, las personas interesadas deben visitar el Centro NICE en 71-21 Roosevelt Avenue durante el siguiente horario: Lunes a miércoles: de 9 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 4 p.m. El jueves de 1 a 6 p.m.

Programa especial en la biblioteca

Como parte de las celebraciones de su 130 aniversario, la Biblioteca Pública de Queens presentará “Un legado de aprendizaje: La vida y el impacto de Mary Shaw” este viernes, 27 de marzo a las 4 p.m. en la Biblioteca de Flushing (41-17 Main St.). El programa destaca a uno de los primeros benefactores de la Biblioteca cuyo compromiso con la educación sigue dando forma a su misión hoy en día. La historiadora Hope McCaffrey dirigirá una conferencia y un debate que explorará la vida de Shaw, su impacto duradero en la comunidad afroamericana de Flushing y sus contribuciones a la expansión de las oportunidades educativas. Para inscribirse: https://www.eventbrite.com/e/a-legacy-of-learning-the-life-and-impact-of-mary-shaw-tickets-1982439413652?aff=website.

Club conversacional de inglés

La asambleísta Jessica González-Rojas informa que la Coalición Open Streets de la Avenida 34, en colaboración con Queens Community House, ofrece un club de conversación de ESL (inglés como segundo idioma). El club brinda a miembros de la comunidad de todas las edades y con cualquier nivel de inglés un espacio para practicar su inglés conversacional. El club se lleva a cabo todos los martes y jueves, de 4 a 6 p.m. y es completamente gratuito. Las reuniones se realizan en la Avenida 34 y la Calle 93.

Sobre seguridad electoral

La senadora estatal Liz Krueger realizará una reunión virtual sobre “Seguridad electoral: Qué puede hacer el estado de Nueva York” el lunes 13 de abril, de 6:30 p.m. a 7:45 p.m. En el evento, Derek Tisler, asesor y director de Elecciones y Gobierno, Centro Brennan para la Justicia y experto en seguridad electoral, brindará información sobre las medidas que el Gobierno Federal ha tomado para retirar su apoyo a la seguridad electoral. Y, lo que es aún más importante, hablará sobre la colaboración entre el estado de Nueva York, los estados republicanos y demócratas, y cómo usted puede contribuir a garantizar que todos nuestros votos sean contados. Si desea participar en la reunión virtual confirme su asistencia en https://nysenate-gov.zoom.us/webinar/register/WN_fvOQ27gaRVqP61klmmtxpA.