Así transcurrió la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE.UU.

La segunda audiencia del proceso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores estuvo marcada por dos decisiones clave: el juez Alvin Hellerstein rechazó desestimar el caso y dejó en evaluación si bloqueará o no el acceso a fondos del Gobierno de Venezuela para financiar su defensa.

“No voy a desestimar el caso […] porque es muy temprano para hablar de eso ahora”, afirmó.

Durante la sesión en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal Kyle Wirshba defendió la solicitud de impedir el uso de esos recursos al argumentar que las sanciones impuestas por Estados Unidos responden a motivos de seguridad nacional y política exterior.

El juez, sin embargo, expresó dudas sobre ese planteamiento y subrayó que el contexto ha cambiado con ambos acusados en territorio estadounidense.

“El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, afirmó el magistrado.

En ese contexto, Hellerstein preguntó si la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) podría otorgar una licencia especial para permitir el financiamiento de la defensa, a lo que la fiscalía respondió que no existe tal opción.

La defensa de Maduro y Flores

La defensa de Maduro, encabezada por Barry Pollack, sostuvo que el tribunal debería fallar a favor de su cliente o, en caso contrario, considerar la desestimación del proceso. Por su parte, Mark Donnelly, abogado de Flores, insistió en que ambos casos deben analizarse de manera conjunta.

La audiencia, de aproximadamente una hora, también dejó ver a la pareja en actitud distendida. Flores ingresó primero, sonriente, mientras que Maduro llegó después, saludó a sus abogados y siguió atentamente el desarrollo con ayuda de traducción simultánea, tomando notas durante varios pasajes.

Ambos fueron detenidos el 3 de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico. Se han declarado no culpables.

El juez deberá pronunciarse en los próximos días sobre el acceso a los fondos, una decisión que será determinante para el desarrollo del proceso judicial.

Manifestaciones en Nueva York

Desde primeras horas del día, dos grupos de manifestantes —de menos de un centenar de personas— se concentraron en las inmediaciones, protagonizando momentos de tensión.

Una de las concentraciones, convocada con varias horas de anticipación, exigía la liberación de Maduro al considerar su detención “ilegal”. Sus participantes, en su mayoría estadounidenses, portaban carteles en apoyo al matrimonio y coreaban consignas en inglés.

En contraste, un segundo grupo, integrado principalmente por venezolanos, se reunió poco antes del inicio de la audiencia para pedir justicia y una condena contra el exmandatario, reflejando posturas enfrentadas en torno al proceso.

Con información de EFE.

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