Inicia segunda audiencia en caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en corte de Manhattan

Formalmente inició la segunda audiencia en caso contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en caso de narcotráfico en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en Manhattan.

El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45 p.m., pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00 p.m.

La comparecencia comenzó en medio de un ambiente tenso en las afueras del tribunal, con manifestantes a favor y en contra de Maduro, quienes han tenido diversos intercambios de palabras, aunque sin mayores incidencias por la custodia policial en las inmediaciones.

¿Qué busca la defensa de Maduro y Flores?

Entretanto, defensa legal de Nicolás Maduro presentó una solicitud formal ante el tribunal para desestimar el caso penal en su contra. El argumento central de los abogados se basó en la imposibilidad del acusado para costear su representación legal privada, lo que, según el equipo jurídico, vulnera las garantías constitucionales del proceso.

De acuerdo con los representantes legales, las sanciones económicas impuestas por la administración del expresidente Donald Trump bloquean los fondos necesarios para la defensa, además alegaron una “violación” a los derechos del debido proceso.

El proceso judicial actual tiene su origen en enero, cuando en su primera comparecencia, tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de los cargos federales, que incluyen el delito de narcoterrorismo”.

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