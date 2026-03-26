Bolivia buscará su boleto al Mundial 2026 ante Irak tras remontar a Surinam en Monterrey

La selección de Bolivia se mantuvo de pie en su misión de volver a un Mundial de fútbol al vencer 2-1 con una emotiva remontada a Surinam este jueves, en la semifinal del repechaje intercontinental B jugada en el estadio de Monterrey.

Con el objetivo de volver al Mundial tras una larga ausencia de casi 32 años, Bolivia jugará el martes contra Irak por el pase a Norteamérica 2026 para sumarse al Grupo I, donde esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

La victoria boliviana fue presenciada en vivo por 33.547 espectadores que atestiguaron el robusto operativo de seguridad desplegado en torno al estadio con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal.

El imponente Gigante de Acero -así llaman en México al estadio del Monterrey- se conmovió hasta sus cimientos con la ilusión de los aficionados bolivianos que superaron notoriamente en cantidad y ánimo a los surinameses.

Las decepciones acumuladas durante tantos años se convirtieron en sentidas arengas, especialmente con el grito de las tres sílabas: “Bo bo bo, Li li li, Via via via”, el mismo que alentara a la generación que se clasificó por última vez al Mundial de 1994.

🇧🇴 Bolivia advance to the #FIFAWorldCup Play-off Final in Monterrey! pic.twitter.com/CRatdLgKIN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2026

Remontada boliviana

A pesar de que Bolivia controló el balón, Surinam fue el primer generar peligro al 28’, a través de una descolgada que comandó Gyrano Kerk, quien cedió a Joel Piroe, pero el ‘9’ se tardó en definir y le taparon su disparo.

Bolivia respondió al 31’ con un disparo de Robson Matheus que pasó a centímetros del arco de Surinam, que cerró la primera parte con dos acciones más de peligro. La primera de ellas al 33’, en una nueva jugada entre Gyrano Kerk y Joel Piroe que no acabó en las redes y al 34’ con un remate de Myenty Abena que el portero Guillermo Viscarra tapó con la cara.

Surinam abrió el marcador en los primeros minutos de la parte complementaria con tanto de Liam van Gelderen, al 48’, pero Bolivia se transformó y le dio la vuelta al electrónico en apenas cinco minutos, con goles al 72’ y un penal al 77’.

Moisés Paniagua, quien ingresó de cambio al 59’, fue el encargado de hacer el del empate con un punterazo adentro del área y posteriormente Miguel Terceros marcó a través de la vía penal por una falta que recibió Juan Godoy.

Gianni Infantino dijo presente

El partido entre Bolivia y Surinam en el Estadio Monterrey tuvo la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El mandamás del máximo rector del futbol mundial arribó al inmueble alrededor de una hora antes del silbatazo inicial y fue ubicado en uno de los palcos, donde convivió con Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien portó la playera del combinado sudamericano.

El Estadio Monterrey se convirtió en una sucursal de Bolivia. Miles de aficionados de La Verde abarrotaron las gradas del inmueble, mismas que se pintaron de verde, también con ayuda de los seguidores mexicanos que asistieron al partido con la playera de la selección que dirige Javier Aguirre.

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