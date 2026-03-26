Javier Aguirre afirma que está optimista con recuperación de mexicanos al Mundial 2026

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, afirmó que está optimista por la mejoría de varios de sus jugadores lesionados, que dan muestra de estar a tiempo para poder ponerse en forma y jugar el Mundial 2026, si son convocados.

El Tri ha sufrido la baja de varias de sus principales figuras, pero el ‘Vasco’ aseguró que está esperanzado por la mejoría de los delanteros Santiago Giménez, del Milán, y Alexis Vega, del Toluca, quienes ya regresaron a jugar, en tanto los centrocampistas Edson Álvarez, Luis Chávez y otros lesionados mejoran.

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"Memo Ochoa es un portero activo, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera de la cancha"



❗️Javier Aguirre, D.T de la Selección Nacional de México pic.twitter.com/CQxtohcCC2 — Claro Sports (@ClaroSports) March 26, 2026

Aguirre da buenas noticias sobre Gilberto Mora y lesionados en Europa

Aguirre explicó que Mora, la joven promesa del fútbol mexicano aquejado de pubalgia, tiene buenas sensaciones, hace entrenamiento diferenciado y él está al tanto de detalles como cuánto pesa, cuánto se entrenó y que comió.

“Los lesionados han sido un contratiempo, pero nos llegan buenas noticias desde Tijuana (donde juega el centrocampista Gilberto Mora) y desde Europa. De los 12 lastimados hay 2-3 descartados por los médicos, pero los demás pueden llegar al Mundial”, dijo el entrenador en una rueda de prensa.

Aguirre también elogió la actitud del centrocampista español Álvaro Fidalgo, quien se adaptó rápido al grupo y ha sido una buena adquisición.

“Se echó cinco años entre nosotros; conoce a mucha gente, bromea y es uno más pidiendo la pelota, entrenándose muy natural”, señaló al referirse al jugador que pasó cinco años en el América, con el que conquistó tres títulos de liga en México.

El estratega dijo estar muy emocionado por enfrentar el próximo sábado en un amistoso a Portugal, sexta selección del ránking de FIFA, en la reapertura del Estadio Azteca, que, según reveló, ya visitó y está hermoso.

“La cancha quedó primorosa, será el escenario ideal para enfrentar a un gran rival como Portugal. Somos unos privilegiados”, observó.

El seleccionador no dio pistas sobre la lista de jugadores que estarán en el Mundial y dejó claro que no la tendrá hasta unos días antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 de junio, en la inauguración del torneo.

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