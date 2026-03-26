Fanáticos de cinco países deberán pagar fianza de $15,000 dólares para viajar al Mundial 2026

A menos de 80 días para el Mundial 2026, los temas diplomáticos continúan siendo un asunto bajo la lupa debido a las restricciones que el gobierno de Donald Trump ha impuesto a varios países, incluidos algunos de los que participarán en la Copa del Mundo este verano, generando incertidumbre sobre el tema de visados y la entrada al país norteamericano.

Y es que con la actualización de la lista de países que estarán sujetos a fianzas de visado y que deberán pagar desde $5,000 hasta $15,000 dólares para poder obtener visas de tipo B1-B2, misma que entrará en vigor a partir del próximo 2 de abril, cinco de los 50 países en dicha lista, participarán en el Mundial, lo que representa mayor incertidumbre tanto para sus aficionados como para los jugadores y cuerpo técnico del estos equipos nacionales.

Argelia, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Túnez son las cinco escuadras mundialistas que destacan en el listado de países sujetos al pago de fianza que determinará el Departamento de Estado de Estados Unidos y serán sujetos a entrevista, misma tras la que se determinará el monto.

De acuerdo con información de The Athletic, que consultó a fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como a miembros de la FIFA, sin confirmar alguna garantía, se reveló que se mantienen discusiones sobre la posible exención de la fianza de $5,000 – $10,000 o hasta $15,000 dólares para los jugadores, cuerpos técnicos, y delegaciones de estas cinco selecciones, pero no así para los familiares de estos mismos.

Fans from several countries participating in this summer’s World Cup must deposit up to $15,000 in bond payments to be granted a tourist visa to enter the United States, while organiser FIFA is privately pressing the Trump administration to make exemptions for players.



The… pic.twitter.com/TpNwftkXpP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 25, 2026

FIFA negocia con el gobierno

Ante este panorama, la FIFA ya estaría buscando negociar con el gobierno estadounidense para lograr una excepción que permita la participación de los equipos sin este obstáculo económico.

Cabe destacar que estas selecciones tienen programados sus campamentos y partidos en territorio estadounidense. Solo Túnez concentrará en México, aunque también disputará encuentros en Estados Unidos, por lo que estos visados serían obligatorios para todos los integrantes.

El impacto para la afición es enorme. No se trata únicamente del costo del viaje, sino de sumar gastos como hospedaje, alimentación, boletos y ahora una fianza que podría superar por mucho el presupuesto de cualquier seguidor promedio.

En este contexto, el sueño mundialista corre el riesgo de convertirse en un privilegio inaccesible para miles de aficionados, afectando directamente el ambiente multicultural y festivo que caracteriza a una Copa del Mundo.

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