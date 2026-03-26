Cómo hacer “caviar” vegano: la receta viral que engaña a tu paladar (y es saludable)
Aprende a preparar caviar vegano de chía con sabor umami y alga nori. Una receta ética, saludable y gourmet que está revolucionando la cocina sostenible
La combinación de ingredientes como las semillas de chía, por su textura gelatinosa, y las algas nori para lograr un umami profundo, permite crear un caviar vegano fácil, económico y delicioso.
Esta receta, que se ha vuelto viral en redes sociales, tiene como ingrediente estrella a la semilla de chía, un tesoro nutricional versátil que se ha convertido en el aliado perfecto en la cocina, tanto para preparaciones dulces como saladas. Este “caviar” no solo es visualmente impresionante, sino que nutricionalmente es una bomba de Omega-3 y fibra dietética.
Esta versión, inspirada en el chef y creador gastronómico Marc Díaz, es la alternativa ideal para disfrutar de la experiencia del caviar —ese estallido de sabor salino y textura única— utilizando únicamente ingredientes de origen vegetal. Es una forma sofisticada y ética de elevar tus platos.
Ingredientes clave
- Hojas de alga nori: Aportan el característico sabor a mar.
- Salsa de soja y vinagre de arroz: La base para construir el perfil de sabor umami.
- Semillas de chía: Responsables de recrear la textura perlada gracias a su alta capacidad de gelificación.
- Sal: Para proporcionar ese toque salino indispensable.
Paso a paso para el caviar vegano
- Con la ayuda de unas tijeras, corta finamente las hojas de alga nori y procésalas en una licuadora o procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino.
- En un bol, mezcla el polvo de alga con la salsa de soja, el vinagre de arroz y una pizca de sal. Deja marinar por un mínimo de 1 hora (para un sabor más profundo, se recomienda un tiempo prolongado).
- Pasado el tiempo de marinado, pasa la mezcla por un colador fino para obtener un líquido limpio y concentrado.
- Coloca las semillas de chía en un recipiente y vierte el extracto sobre ellas. Mezcla bien para que cada semilla se hidrate de forma homogénea.
- Lleva la mezcla a la nevera y deja reposar entre 6 y 12 horas. Este tiempo es fundamental para que la chía absorba el líquido y adquiera la textura de perla deseada.
- Cuela nuevamente para eliminar cualquier exceso de líquido.
- Sirve y disfruta.
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