Cómo hacer “caviar” vegano: la receta viral que engaña a tu paladar (y es saludable)

La combinación de ingredientes como las semillas de chía, por su textura gelatinosa, y las algas nori para lograr un umami profundo, permite crear un caviar vegano fácil, económico y delicioso.

Esta receta, que se ha vuelto viral en redes sociales, tiene como ingrediente estrella a la semilla de chía, un tesoro nutricional versátil que se ha convertido en el aliado perfecto en la cocina, tanto para preparaciones dulces como saladas. Este “caviar” no solo es visualmente impresionante, sino que nutricionalmente es una bomba de Omega-3 y fibra dietética.

Lachía hidratasa en una mezcla de salsa de soja y vinagre toma un sabor similar al caviar. Crédito: Shutterstock

Esta versión, inspirada en el chef y creador gastronómico Marc Díaz, es la alternativa ideal para disfrutar de la experiencia del caviar —ese estallido de sabor salino y textura única— utilizando únicamente ingredientes de origen vegetal. Es una forma sofisticada y ética de elevar tus platos.

Ingredientes clave

La combinación de ingredientes estratégicos da como resultado un producto similar al caviar original. Crédito: Shutterstock

Hojas de alga nori: Aportan el característico sabor a mar .

Aportan el característico . Salsa de soja y vinagre de arroz: La base para construir el perfil de sabor umami .

La base para construir el perfil de . Semillas de chía: Responsables de recrear la textura perlada gracias a su alta capacidad de gelificación .

Responsables de recrear la gracias a su alta . Sal: Para proporcionar ese toque salino indispensable.

Paso a paso para el caviar vegano

Las algas nori aportan un umami único a este caviar vegano. Crédito: Shutterstock

Con la ayuda de unas tijeras, corta finamente las hojas de alga nori y procésalas en una licuadora o procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino. En un bol, mezcla el polvo de alga con la salsa de soja, el vinagre de arroz y una pizca de sal. Deja marinar por un mínimo de 1 hora (para un sabor más profundo, se recomienda un tiempo prolongado). Pasado el tiempo de marinado, pasa la mezcla por un colador fino para obtener un líquido limpio y concentrado. Coloca las semillas de chía en un recipiente y vierte el extracto sobre ellas. Mezcla bien para que cada semilla se hidrate de forma homogénea. Lleva la mezcla a la nevera y deja reposar entre 6 y 12 horas. Este tiempo es fundamental para que la chía absorba el líquido y adquiera la textura de perla deseada. Cuela nuevamente para eliminar cualquier exceso de líquido. Sirve y disfruta.

Sigue leyendo: