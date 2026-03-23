Tradición y sabor: cómo preparar las mejores roscas de Semana Santa

La Semana Santa es un tiempo que tiene una gran influencia culinaria en Estados Unidos y el mundo. Cada región posee su comida clásica, como el agua de obispo en México o los tradicionales roscos en España. En esta entrega, presentamos una sencilla receta de roscos, muy similares a las donas, que son deliciosos y fáciles de preparar.

Los roscos de Semana Santa son uno de esos postres tradicionales que conquistan paladares por su suavidad, sus notas de anís y el dulzor del glaseado, aunque se puede experimentar con otros toppings de tu preferencia. La receta original es de Loly Domínguez, cuyos pasos son sumamente sencillos de elaborar.

Ingredientes

2 huevos

1 medida de aceite de oliva virgen extra

de 1 medida de leche

de 1 medida de azúcar

de 20 g (2 cucharadas) de levadura química o polvo de hornear

de o 1 cucharada de anís verde o matalahúva

de o Las pieles de 1/2 naranja

Las pieles de 2 limones

500 g (3 ½ tazas) de harina de trigo común o harina de todo uso

de o Abundante aceite de girasol para freír

Para el almíbar

300 ml (1 ½ tazas) de agua

de 200 g (2/3 taza) de azúcar

de 2 ramitas de canela

de 100 ml (1/3 taza) de anís seco o aguardiente

de o Abundante azúcar para rebozar los roscos

Paso a paso para rocos esponjosos

Lo primero que vamos a hacer es poner un cazo al fuego y verter el aceite. Añadimos el anís en grano (o matalahúva) y le vamos a poner la piel de medio limón y la piel de media naranja. Luego mezclamos un poco y esperamos a que comience a hervir. Cuando rompa el hervor, vamos a freír durante 4 o 5 minutos a una temperatura bajita para que el aceite se infusione y coja todo el sabor de los cítricos y el anís. Una vez infusionado, apagamos el fuego y lo dejamos enfriar por completo.

Elaboración de la masa

En un recipiente grande ponemos los huevos. Con un batido, vamos a batir hasta que empiecen a formar espuma e incorporamos el azúcar, siguiendo hasta que se disuelva. Añadimos el aceite aromatizado (ya frío).Una vez integrado, incorporamos la leche y la ralladura de naranja y limón. Batimos hasta unificar.

Agregamos unas cucharadas de harina y la levadura química (polvos de hornear). Mezclamos con la batidora hasta que se disuelva.Vamos incorporando el resto de la harina poco a poco.

Cuando la masa esté muy espesa y no se pueda trabajar con las varillas, es momento de pasarla a la mesa de trabajo. Espolvoreamos un poco de harina y amasamos durante unos 3 o 4 minutos. Es importante que la masa quede ligeramente pegajosa pero manejable. Si añadimos harina en exceso, los roscos quedarán duros. En cuanto podáis manejarla, aunque se pegue un poquito. Dejamos reposar la masa en un cuenco cubierta con un paño durante media hora.

Mientras la masa reposa, preparamos el almíbar:

Ponemos un cazo al fuego con agua, ramas de canela y azúcar. Cuando comience a hervir a temperatura media, agregamos el anís seco (o aguardiente). Dejamos cocinar durante 5 minutos a fuego medio-bajo. Apagamos y reservamos tapado.

Preparación de los roscos

Pasado el reposo, retiramos el paño y porcionamos la masa. Con estas cantidades salen unas 17 unidades (bolitas de unos 50 g aproximadamente).

Formado: Hacemos un cilindro con cada bolita (se trabaja mejor a mano alzada). Lo aplastamos con un rodillo o un vaso, lo doblamos sobre sí mismo, giramos y unimos los extremos para formar el rosco .

Hacemos un cilindro con cada bolita (se trabaja mejor a mano alzada). Lo aplastamos con un rodillo o un vaso, lo doblamos sobre sí mismo, giramos y unimos los extremos para formar el . Fritura: Ponemos abundante aceite en una sartén con el resto de la piel de limón y naranja para aromatizar. Cuando esté caliente, retiramos las pieles y freímos los roscos por tandas, dándoles la vuelta hasta que estén bien doraditos.

Al sacarlos, los dejamos en una rejilla hasta que se enfríen por completo.

Con los roscos y el almíbar ya fríos, pasamos cada pieza por el almíbar (un baño ligero) y los dejamos escurrir en la rejilla un par de minutos. Finalmente, los rebozamos en azúcar.

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