El Pentágono evalúa desviar envío de armas a Ucranias hacia Medio Oriente, según informes

El Departamento de Defensa analiza la posibilidad de redirigir suministros militares destinados originalmente a Ucrania hacia el frente en el Medio Oriente, así lo afirmó este jueves The Washington Post en una publicación este jueves a causa del agotamiento de municiones críticas en medio de la ofensiva en Irán.

De acuerdo con consultadas por el diario, el debate interno aún no ha derivado en una decisión final. Sin embargo, la situación evidencia los desafíos estratégicos de Estados Unidos para mantener el apoyo armamentístico en dos frentes simultáneos.

El miércoles, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE.UU. (Centcom), precisó que las fuerzas estadounidenses han atacado 10,000 objetivos militares en territorio iraní desde el comienzo de las operaciones.

Entre el equipo que podría ser desviado se encuentran misiles interceptores adquiridos mediante un programa de la OTAN establecido el año pasado, donde los aliados compran material bélico de fabricación estadounidense para apoyar a Kiev.

Postura del Departamento de Defensa y Ucrania

Desde el Pentágono, un portavoz evitó profundizar en detalles logísticos, pero aseguró que el Departamento garantizará que las fuerzas de EE.UU. y sus socios “cuenten con lo necesario para luchar y ganar”, señaló el Washington Post.

Por su parte, la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, emitió un comunicado citado por el referido medio para abordar la situación. En el texto, la diplomática afirmó que Kiev mantiene una comunicación constante con sus aliados sobre sus requerimientos técnicos.

Pese a reconocer un “período de considerable incertidumbre” generado por la guerra, Stefanishyna señaló que, bajo su perspectiva, “cualquier interrupción al inicio de las recientes operaciones en Oriente Medio ha sido mitigada”.

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