Los empleos que podrían desaparecer o pagar menos por la IA en 2026 en EE.UU.

El CEO de BlackRock, Larry Fink, advirtió que el avance de la inteligencia artificial ya está transformando el mercado laboral en el mundo y podría afectar tanto el empleo como los salarios en varios sectores de la economía.

En su carta anual a inversionistas, Fink señaló que la IA cambiará la productividad global, al punto que hasta el 30% de las tareas laborales podría automatizarse antes de 2030, citando estimaciones de consultoras internacionales.

La advertencia del mayor fondo del mundo sobre la IA

El CEO de BlackRock explicó que la inteligencia artificial será uno de los factores más disruptivos en la economía global en los próximos años.

El directivo afirmó que “la inteligencia artificial va a cambiar la productividad de forma significativa”, lo que implica cambios estructurales en la forma de trabajar.

Aunque advirtió que este proceso no será uniforme y afectará de manera distinta a cada industria.

Qué empleos están en mayor riesgo por la inteligencia artificial

Por el momento, el impacto de la IA se concentrará en tareas repetitivas y automatizables. De acuerdo con McKinsey & Company, hasta el 30% de las tareas actuales podría ser absorbido por los procesos de automatización antes de 2030.

Entre los sectores más expuestos destacan:

Administración y oficina

Atención al cliente

Procesamiento de datos

Manufactura básica

Si bien los analistas señalan que esta sustitución no implicará una desaparición total de estas fuentes de empleo, sí provocará una transformación profunda en estos empleos.

Por qué algunos salarios podrían bajar a causa de la IA

Más allá del empleo, la IA también puede presionar los salarios, “especialmente en empleos donde la inteligencia artificial reduce la necesidad de personal o hace que más personas puedan realizar el mismo trabajo”.

Fink señaló que “la tecnología puede generar crecimiento, pero también presionar ciertos ingresos”.

Esto significa que los sueldos podrían ajustarse en sectores donde la IA reduzca la necesidad de mano de obra.

El otro lado: empleos que sí crecerán gracias a la IA

Sin embargo, la inteligencia artificial también se está convirtiendo en una fuente importante para crear nuevas oportunidades. Según el World Economic Forum, su irrupción podría influir en la generación de hasta 97 millones de nuevos empleos entre 2025 y 2030.

Los sectores con mayor crecimiento incluyen:

Desarrollo de software

Análisis de datos

Ciberseguridad

Ingeniería en inteligencia artificial

Esto muestra que la IA no terminará con el empleo de las personas, sino que generará una transformación profunda en su operación.

Lo que realmente cambia para trabajadores y familias

El cambio ya está en marcha y afecta directamente la estabilidad laboral de millones de personas.

En términos prácticos, muchos trabajadores tendrán que adaptarse, capacitarse o cambiar de industria para mantenerse competitivos.

Fink indicó que “la adaptación será clave para aprovechar las oportunidades que genera la tecnología”.

¿Por qué este cambio ya está ocurriendo ahora?

La adopción de IA se ha acelerado en sectores como finanzas, retail y tecnología.

Mientras que otras industrias ya están utilizando herramientas que automatizan procesos, reducen costos y mejoran eficiencia, lo que acelera la transformación del mercado laboral.

Por ello, los trabajadores con habilidades menos especializadas serán los más vulnerables a la influencia de la IA.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los empleos más vulnerables a la irrupción de la IA en EE.UU.

¿Qué empleos están en riesgo por la inteligencia artificial?

Principalmente aquellos con tareas repetitivas, como administrativos, atención al cliente y procesamiento de datos.

¿La IA eliminará más empleos de los que crea?

No necesariamente. Puede reemplazar algunos, pero también crear nuevos en sectores tecnológicos.

¿Los salarios podrían bajar por la IA?

Sí, especialmente en sectores donde aumente la automatización y la oferta laboral.

¿Qué sectores crecerán con la IA?

Tecnología, datos, ciberseguridad y desarrollo de software.

¿Qué deben hacer los trabajadores?

Capacitarse en habilidades digitales será clave para adaptarse.

Conclusión

La inteligencia artificial está redefiniendo el mercado laboral en Estados Unidos. Aunque representa un riesgo real para ciertos empleos y salarios, en realidad abrirá nuevas oportunidades de empleo para personas capacitadas.

En este punto, el cambio ya comenzó, pero millones de trabajadores ya tienen que adaptarse a tiempo a una economía cada vez más tecnológica.

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