Menos dinero para cupones de renta en Nueva York: alcalde Mamdani cambia promesa electoral y reta al Concejo Municipal

Zohran Mamdani apeló una decisión judicial que ordena a la alcaldía de Nueva York ampliar drásticamente un programa de asistencia para el alquiler, revirtiendo así una promesa clave de su campaña electoral y preparando el escenario para un enfrentamiento con el Concejo Municipal.

El caso, presentado el martes ante el Tribunal de Apelaciones, “prolonga una batalla legal de casi tres años en torno a este programa, el cual es considerado un salvavidas para los neoyorquinos que se encuentran en situación de calle“, comentó Gothamist.

Actualmente el programa CityFHEPS (Suplemento para Combatir la Falta de Vivienda y Prevenir Desalojos) tiene un costo de $1,200 millones de dólares. Sin embargo, las leyes aprobadas en 2023 ampliaron los criterios de elegibilidad para los vales o cupones de vivienda, elevando el costo proyectado del programa a $4,700 millones para el año 2030.

El ex alcalde Eric Adams había impugnado el programa ante los tribunales, argumentando que la ciudad no disponía de los fondos necesarios para cubrir el costo y que el Concejo Municipal carecía de la autoridad para ampliar los vales de vivienda.

Con la apelación presentada ante el tribunal supremo de Nueva York, Mamdani se hace eco de la postura de Adams, sosteniendo que el Concejo usurpó ilegalmente las facultades de la alcaldía para establecer políticas de servicios sociales. Asimismo, el alcalde Mamdani busca, al menos por ahora, reducir el alcance de una promesa clave de su campaña: ampliar la red de seguridad social para hacer frente a la crisis de vivienda de la ciudad.

Un déficit de $5,000 millones de dólares ha obligado al nuevo alcalde a proponer recortes impopulares en parques y bibliotecas, así como un aumento en el impuesto a la propiedad o un incremento fiscal dirigido a los millonarios y las grandes corporaciones.

El mes pasado Mamdani declaró que la alcaldía estaba buscando llegar a un acuerdo con los defensores de la vivienda para limitar la expansión de CityFHEPS, alegando que su costo resulta excesivo.

Los defensores de la vivienda sostienen que esa expansión es urgentemente necesaria para abordar la problemática de la asequibilidad y para contrarrestar los recortes realizados por la administración de Donald Trump a la asistencia federal para el alquiler. Asimismo, cuestionan las proyecciones de costos presentadas por la alcaldía, argumentando que no toman en cuenta los ahorros generados al evitar que las personas deban recurrir al sistema de albergues.

Christine Quinn, ex presidenta del Concejo Municipal que compitió por la alcaldía en 2013 y es la actual directora de Win -organización que gestiona albergues para familias-, expresó sentirse “consternada” ante el enfoque adoptado por el alcalde.

“El candidato Mamdani y el alcalde electo Mamdani prometieron retirar la apelación (de Adams) desde el primer día”, afirmó Quinn. “Éste es el ejemplo político clásico de una promesa hecha y una promesa incumplida”.

Redmond Haskins, portavoz de Legal Aid, calificó los argumentos de la apelación de la alcaldía como “infundados” y previamente desestimados por el tribunal de apelaciones de nivel intermedio. “Es lamentable que la administración Mamdani haya optado por continuar con este litigio en lugar de centrarse en garantizar que los neoyorquinos vulnerables puedan acceder a la asistencia de vivienda que necesitan con urgencia”, declaró Haskins.

El Concejo Municipal no ha emitido comentarios. La apelación se produce en medio de las conversaciones en curso para llegar a un acuerdo entre la administración Mamdani y una coalición de defensores liderada por Legal Aid.

Cinco fuentes familiarizadas con las conversaciones señalaron que la ciudad había hecho algunas concesiones, incluida la ampliación de los criterios de elegibilidad para personas que enfrentan el desalojo de apartamentos con alquileres estabilizados -cuyas rentas están por debajo del precio de mercado- y que perciben ingresos bajos. Algunos defensores respaldaron el acuerdo, argumentando que a largo plazo la ciudad terminaría pagando más si las personas desalojadas de apartamentos de bajo costo terminaran en refugios y posteriormente utilizaran el programa de vales para alquilar un apartamento más costoso.

Sin embargo, la ciudad se ha mostrado reacia a ampliar el acceso a las personas que se encuentran en refugios y cuyos ingresos superan los límites establecidos por la normativa vigente, indicaron las fuentes, quienes solicitaron el anonimato dada la naturaleza confidencial de las conversaciones sobre el acuerdo.

En paralelo, se estima que hay un millón de apartamentos con alquiler estabilizado en NYC, sujetos a incrementos de alquiler menores determinados por la Junta de Directrices de Renta de la Ciudad de Nueva York (New York City Rent Guidelines Board, RGB). El mes pasado el nuevo alcalde Mamdani renovó a sus miembros, manteniendo su promesa electoral de congelación de la renta.

Para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.