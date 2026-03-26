Oliver Stone prepara su regreso al cine con “White Lies”

Diez años sin rodar una historia de ficción pueden sonar a pausa definitiva para algunos directores, aunque para Oliver Stone significó un espacio para replantearse su oficio.

Ahora vuelve al terreno narrativo con “White Lies”, un proyecto que, según contó al medio especializado “Deadline”, lo hizo sentir como si estuviera empezando de cero: “Después de casi diez años alejado del cine, siento que realmente estoy empezando de nuevo, como cuando hice Platoon y Salvador en 1986. ‘White Lies’ encontrará su lugar natural, porque es una historia eterna de amor”, afirmó.

El filme marca un retorno a la ficción después de haber dedicado los últimos años a documentales y televisión, incluido “Lula” (2024), realizado junto a Rob Wilson y centrado en la trayectoria de Luiz Inácio Lula da Silva de regreso a la presidencia de Brasil. Su último largometraje narrativo había sido “Snowden” (2016), protagonizado por Joseph Gordon-Levitt.

Una historia íntima sobre vínculos y pérdidas

La nueva película lo lleva a un terreno emocional que él mismo reconoce como personal. “Deadline” adelantó que “White Lies” abordará temas como la familia, la ausencia y la manera en que el amor cambia a lo largo del tiempo. La historia se centra en Jack Freeman, interpretado por Josh Hartnett, un hombre que sigue repitiendo patrones heredados de sus padres divorciados dentro de su propio matrimonio.

El personaje inicia un recorrido que lo enfrenta a sus errores y lo conduce hacia una mujer cuya vida es completamente distinta a la suya, lo que desencadena un proceso inesperado de transformación.

El propio Hartnett compartió su entusiasmo por sumarse al proyecto y elogió al director: “En ‘White Lies’, Oliver explora un universo que se siente personal y que presenta material completamente nuevo de un cineasta al que admiro desde hace mucho tiempo y con quien estoy emocionado de trabajar”.

El rodaje principal ya está en marcha y se desarrolla entre Roma, Bangkok y Sofía, lo que anticipa una producción con escenarios variados que acompañarán la intensidad del relato.

Un regreso que coincide con una agenda activa

Además de esta colaboración, Hartnett viene de un momento destacado gracias a su participación en “Oppenheimer” y continuará en pantalla con “Verity”, proyecto que protagonizará junto a Anne Hathaway y Dakota Johnson, basado en el libro de Colleen Hoover.

Para Stone, en cambio, este regreso supone recuperar la pulsión de contar historias desde la ficción, un terreno que conoce con la fuerza de quien ha construido películas icónicas como “Natural Born Killers” y “Born on the Fourth of July”. Con “White Lies”, abre una etapa en la que vuelve a explorar emociones complejas desde la narrativa que lo hizo reconocido en el mundo del cine.

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