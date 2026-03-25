Stephen Colbert será escritor de una nueva película de “El Señor de los Anillos”

El actor, guionista y presentador Stephen Colbert es un fanático de J. R. R. Tolkien y de la saga de “El Señor de los Anillos”, por eso ha sido parte de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho ahora. Ahora, el estadounidense se ha involucrado en el proyecto como coescritor.

Según ha informado “Variety”, Colbert pasará a ser parte de la tercera etapa del universo de “El Señor de los Anillos” y lo hará junto con su hijo Peter McGee, y con la guionista ganadora del Oscar, Philippa Boyens.

Esta confirmación llega antes del estreno de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. The Hunt for Gollum” el 17 de diciembre de este año. Hay que recordar que esta sería la segunda película que se estrena en la tercera etapa de la saga, la cual es considerada una nueva expansión que comenzó en 2024 con “La Guerra de los Rohirrim”.

La tercera etapa ha estado liderada por Warner Bros. y New Line Cinema.

La película que Colbert coescribirá se llama “Shadows of the Past” (“Sobras del pasado”) y se asegura que para ella se adaptarán capítulos del libro “The Fellowship of the Ring” (“La Comunidad del Anillo”), los cuales no fueron incluidos en la trilogía que dirigió Peter Jackson.

También se ha destacado que para esta nueva parte de la historia, Colbert y los demás guionistas están trabajando en la aparición de Tom Bombadil, un personaje fundamental en los libros, pero que nunca ha sido parte de las adaptaciones cinematográficas de la historia principal.

Por ahora, “Shadows of the Past” está en proceso, pero la franquicia y las empresas productoras también tienen sus esfuerzos enfocados en el estreno de diciembre. “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” fue dirigida por Andy Serkis.

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