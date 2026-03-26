Confirman que Kevin McKidd y Kim Raver abandonarán “Grey’s Anatomy” tras la temporada 22

El último episodio de la temporada 22 de “Grey’s Anatomy” estrenará el próximo 7 de mayo, y ya la producción ha informado que ese episodio será el último para dos veteranos actores de la exitosa serie: Kim Raver y Kevin McKidd.

River interpretó a la doctora Teddy Altman desde la sexta temporada, que se estrenó en 2009. En ese momento solo era un personaje recurrente, pero en la siguiente temporada, Altman se convirtió en un personaje fijo.

La relación de Altman con el doctor Owen Hunt, personaje de McKidd, siempre fue muy cercana. Eran amigos desde antes de entrar al hospital, vivieron juntos la experiencia del ejército y durante temporadas han tenido un romance.

Incluso, la pareja se casó durante la temporada 18 y tuvo dos hijos juntos. Sin embargo, comenzaron la temporada 22 como una pareja de divorciados y a través de los capítulos se ha visto cómo van haciendo las paces entre ellos. Ahora, queda esperar si se reconciliarán para el último episodio o si saldrán del hospital para seguir caminos separados.

Según información obtenida por “The Hollywood Reporter”, la productora y creadora de la serie, Shonda Rhimes, ha asegurado que el final de ambos personajes será feliz. Hay que recordar que muchos personajes de “Grey’s Anatomy” han salido de la historia después de morir en situaciones trágicas.

El mismo medio ha difundido declaraciones que han dado Raver y McKidd. Ella dice: “Interpretar al Dr. Teddy Altman siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Hace dieciséis años, tuve el increíble privilegio de asumir este papel gracias a la visión de Shonda Rhimes y Betsy Beers. Desde entonces, ha sido un verdadero regalo dar vida a las icónicas palabras de Shonda y nuestro brillante equipo de guionistas”.

Por otro lado, Raver aseguró que “tanto interpretar al Dr. Owen Hunt como dirigir en la serie me han marcado profundamente, y he tenido el privilegio de trabajar con un grupo de personas extraordinarias durante todo este tiempo”.

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