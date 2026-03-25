El primer tráiler de la serie de “Harry Potter” ya está aquí

Las primeras imágenes en movimiento de la nueva adaptación televisiva de “Harry Potter” ya están circulando. Este miércoles, HBO presentó su teaser oficial.

El adelanto abre con la versión más vulnerable de Harry, interpretado por Dominic McLaughlin. La cámara lo sigue en su vida con los Dursley, desde su espacio bajo la escalera hasta los desplantes de su primo Dudley y la distancia emocional de su tía Petunia, quien insiste en que “no es especial”.

El tono inicial confirma que la serie pretende construir un retrato más íntimo de esos años previos al ingreso al mundo mágico.

Cuando aparece la carta de Hogwarts, el relato se transforma. El tráiler encadena momentos que los lectores reconocen al instante como la llegada de Hagrid, las primeras explicaciones sobre sus padres, el trayecto hacia el Andén 9 ¾ y el viaje inaugural en el Expreso de Hogwarts. En ese vagón, Harry se encuentra con Ron Weasley y Hermione Granger, interpretados por Alastair Stout y Arabella Stanton, quienes conforman el núcleo emocional de la historia.

Un recorrido por Hogwarts y sus figuras clave

El avance también muestra un montaje dentro del castillo. Desde las clases hasta los pasillos que parecen moverse solos, la pieza ofrece destellos de personajes fundamentales: Dumbledore, Snape, Draco Malfoy y Ollivander aparecen en rápidas secuencias que buscan mantener la intriga sobre el enfoque visual.

Esta adaptación se concibe como una lectura fiel de los siete libros, con una temporada para cada entrega. La primera llevará por título “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” (“Harry Potter y la piedra filosofal”) y constará de ocho episodios que seguirán el primer año del joven mago en Hogwarts.

Aunque muchos celebran esta oportunidad de profundizar en arcos que las películas no lograron desarrollar, otros recuerdan que el cierre de la saga cinematográfica ocurrió hace apenas 12 años. Ese detalle resalta discusiones sobre la necesidad de un nuevo proyecto tan pronto.

Quienes defienden la serie subrayan que esta versión permitirá detenerse en rincones que antes quedaron fuera: “Hay mucho más que ver. Puedes ver a todos los profesores en sus habitaciones, puedes ver a Draco en casa”, dijo Lox Pratt en declaraciones a “Entertainment Weekly”.

El elenco y el equipo creativo detrás de la producción

El reparto principal está liderado por McLaughlin, Stanton y Stout en los papeles de Harry, Hermione y Ron. A ellos se suman John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

También aparecen Paul Whitehouse, Luke Thallon, Lox Pratt, Bel Powley, Daniel Rigby y Katherine Parkinson. El grupo estudiantil se expande con Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan) y Rory Wilmot (Neville Longbottom).

La producción comenzó su rodaje en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en el Reino Unido. El proyecto está liderado por la showrunner Francesca Gardiner, mientras que Mark Mylod dirige varios episodios. J.K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

Según se conoció, la temporada debut estará disponible en Navidad de 2026 tanto en HBO como en HBO Max. El regreso al mundo mágico ya tiene fecha, y el entusiasmo entre los fans crece a medida que se revelan nuevos detalles.

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