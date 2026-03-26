Protestas ante segunda audiencia de Maduro y su esposa muestran las heridas de la diáspora venezolana en Nueva York

Mientras los líderes del régimen venezolano, Nicolas Maduro y Cilia Flores se veían este jueves las caras por segunda vez con el juez Alvin Hellerstein, en una audiencia para proseguir con el proceso judicial en donde son acusados por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y delitos relacionados con armas, en las afueras del edificio de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, otros dos grupos también se veían nuevamente las caras: manifestantes de la diáspora venezolana que exigían cadena perpetua para la pareja y protestantes de organizaciones socialistas que clamaban por su liberación.

A esos dos bloques se unió esta vez un tercer elemento: unos grupos que exigían al gobierno estadounidense capturar también al exjefe del gobierno español Jose Luis Rodriguez Zapatero, por sus estrechos vínculos con el régimen totalitario de Venezuela.

Más allá de lo que sucedía en la sala de audiencias, en donde el elemento central era un tecnicismo relacionado con cómo los procesados podían cubrir los gastos de sus abogados, en las afueras desde la garganta de centenares de manifestantes se cristalizaba un “juicio” con testigos, decenas de testimonios y mucho dolor.

De todo lo demás que se le acusa, no hay dudas tampoco. Pero él ya está enjuiciado ante la historia como un asesino, independientemente de lo que pase en este juicio" Miguel González – migrante venezolano

“Es un genocida”

“Cada preso político liberado, desaparecido y asesinado es un ejemplo claro de que quien fue sacado de Venezuela y encarcelado aquí en Brooklyn es un genocida y torturador. Mientras él está enfrentando el debido proceso y garantizando su defensa, con los mejores abogados del mundo, él por años ordenó fundir a miles en cárceles sin derecho a nada”, relató el migrante venezolano Miguel González, quien está claro que esto posiblemente no le importe al juez.

Miguel asegura que sin bien es cierto que estos crímenes de lesa humanidad, no tiene nada que ver con la serie de acusaciones judiciales en su contra, emitidas por el Departamento de Justicia, sí es un momento estelar para visibilizar ante la Corte Penal Internacional y ante los sectores enfrascados en la formalidad del derecho internacional y de la violación a la soberanía territorial, que quien fue “sacado de Venezuela, por órdenes de Trump, es un monstruo que ordenó asesinar a personas simplemente por pensar diferente”.

“De todo lo demás que se le acusa, no hay dudas tampoco. Pero él ya está enjuiciado ante la historia como un asesino, independientemente de lo que pase en este juicio”, sentenció.

Desde el pasado mes de enero, han sido excarcelados de varias prisiones de la nación latinoamericana, más de 650 presos políticos, algunos con claros signos de tortura, tal como lo han documentado relatores de Derechos Humanos. En la mayoría de los casos tenían meses y años, sin juicio, sin acceso a la defensa pública y sin visitas familiares.

Centenares de venezolanos se acercaron a la sede de la Corte para exigir cadena perpetua para el líder del régimen chavista y su esposa. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Extraigan a más criminales”

Otro migrante caraqueño, Williams Contreras exhibía una pancarta en donde mostraba algunos números de las atrocidades cometidas por el régimen instalado en Venezuela desde hace 27 años y desde donde se ha materializado la mayor migración forzada en el hemisferio en la edad moderna.

“Si no hubiesen sacado a Maduro todas esas personas estuvieran presas todavía de forma injusta sin derecho a nada. Entonces él está peleando aquí adentro por sus derechos constitucionales. Los venezolanos sabemos que falta mucho todavía. Que todavía hay criminales gobernando en nuestro país. Por eso exigimos que los sujetos que quedaron allá encargados del poder, tengan la misma suerte y les pongan su braga naranja”, aseveró Williams.

Manifestantes de varias organizaciones socialistas del país se concentraron también para presionar por la liberación de Maduro extraído el pasado 3 de enero en una operación militar de EE.UU. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Free Maduro”

En el otro costado de una misma acera, separada por consignas diametralmente opuestas, líderes de coaliciones socialistas y de la izquierda internacional, exigían la liberación del ex jefe del régimen venezolano, bajo dos gritos: ‘Maduro aguanta el pueblo se levanta’ y ‘solo sé tres palabras en inglés, Yankees go home’.

“El presidente Maduro y la primera dama fueron vilmente secuestrados por Donald Trump cuyo único objetivo es apoderarse del petróleo y de otros minerales. La verdad saldrá a la luz y ellos serán liberados porque su captura se realizó violando la soberanía de un país. No a más invasiones. No a más guerras. Millones de venezolanos aspiran al regreso de su presidente constitucionalmente electo”, refirió el joven Jhoan Whitestone, autodenominado como un “gringo revolucionario”.

En el segmento ‘Free Maduro’ de esta manifestación, en frente de la corte de Manhattan, no se precisó la presencia de algún venezolano.

Otros como Jaime Suárez, aunque celebra que Maduro esté en prisión, le preocupa que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez termine siendo una protegida del gobierno estadounidense, “porque ella y su hermano son responsables también de los centros de tortura”.

“Entendemos que es un mal necesario. Y que ellos están haciendo caso, son unos tutelados que están controlados. Pero es repugnante tener que tolerarlos”, acotó.

Un muñeco vestido con el color naranja y encadenado, que representaba al exmandatario caribeño, fue parte del centro de las manifestaciones en el Bajo Manhattan este jueves. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Sin complejos”

La migrante venezolana Leyla Fuentes relata que su sobrino que fue torturado en una prisión de su natal Caracas, por manifestar contra el fraude electoral de 2024, le fueron destruidos los testículos a patadas por “esbirros de Maduro”.

“Por eso con mucha humildad, le digo a quienes todavía siguen diciendo que Trump solo invadió a Venezuela por el petróleo, que no tenemos complejos en reconocerlo. Quien dice eso, ignora que para quienes sufren, si ese es el precio que debemos pagar por nuestra libertad, no importa. De igual forma el petróleo era de Cuba, Irán China y Rusia. Sabemos que falta mucho, pero que Dios nos está dando la oportunidad de ver a estos criminales presos y juzgados. Ojalá que Donald Trump se vuelva loco y busque a más criminales”, dijo emocionada la venezolana.



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