Yankees comienza temporada con blanqueo ante San Francisco

Los Yankees comenzaron con el pie derecho la temporada 2026 tras la victoria 7-0 sobre los San Francisco Giants.

El equipo mostró una buena ofensiva y se apoyó en una gran salida de Max Fried para sumar la primera victoria de la temporada.

Todos los jugadores de la alineación conectaron al menos un sencillo, menos Aaron Judge, quien se fue de 5-0 con cuatro ponches.

Giancarlo Stanton y Austin Wells conectaron dos hits, mientras que Ryan McMahon impulsó dos carreras.

Max Fried terminó con 6.1 innings lanzados, 2 hits recibidos, 1 boleto y 4 ponches recetados. El zurdo se acreditó la victoria por los Bombarderos del Bronx.

Los Yankees descansarán este jueves y volverán a la acción el viernes 27 de marzo y cerrarán la gira ante San Francisco, este sábado 28 de marzo.

Luego viajarán a Seattle para enfrentarse en tres encuentros a los Marineros y luego ir a los tres primeros juegos en casa.

La ofensiva de los Yankees hizo daño a Logan Webb

Los Gigantes de San Francisco salieron con su mejor abridor, Logan Webb, pero no tuvo nada de éxito en detener a la ofensiva de los Yankees.

Webb recibió las siete carreras de los Yankees, incluyendo nueve imparables. El relevo de los Giants solo permitió un imparable.

Esta es la tercera vez en la carrera de Logan Webb que permite siete o más carreras en una apertura. La última vez fue ante los Blue Jays de Toronto en 2024.

La ofensiva de los Gigantes tampoco estuvo presente ante el pitcheo de los Yankees. Solo tres jugadores lograron conectar un hit: Luis Arráez, Rafael Devers y Helliot Ramos.

El venezolano Arráez fue el único de la alineación que se embasó más de una vez. Y su cara más sólida fue el relevo con 4.0 innings de labor sin permitir carreras.

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