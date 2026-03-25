MLB: Estos son los mexicanos que comienzan desde el Opening Day 2026

México contará con más de 20 representantes en el Opening Day de la temporada 2026 de la MLB.

Los jugadores que están en la lista incluye a peloteros nacidos en Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana.

Entre las grandes estrellas están el receptor Alejandro Kirk, el jardinero Jarren Durán y Randy Arozarena.

Seis equipos tienen entre sus filas a dos peloteros mexicanos. Los Red Sox, Seattle Mariners, St. Louis Cardinals, Pittsburgh Pirates, Toronto Blue Jays y los Minnesota Twins.

It all starts tonight ⚾



The @Yankees and @SFGiants are ready to get things rolling! Watch Opening Night of the 2026 MLB season live on @Netflix at 8 pm ET with special coverage starting at 7 pm ET. pic.twitter.com/6ToIjMY58q — MLB (@MLB) March 25, 2026

Estos son los jugadores mexicanos que verán acción desde el Opening Day de 2026 en MLB

Isaac Paredes (Houston)

Andrés Muñoz (Seattle)

Randy Arozarena (Seattle)

Alejandro Kirk (Toronto)

Cody Ponce (Toronto)

Jarren Durán (Boston)

Marcelo Mayer (Boston)

Jonathan Aranda (Tampa Bay)

Ramón Urías (San Luis)

JoJo Romero (San Luis)

Joey Ortiz (Milwaukee)

Taijuan Walker (Filadelfia)

José Urquidy (Pittsburgh)

Nick González (Pittsburgh)

Alek Thomas (Arizona)

Robert García (Texas)

Jeremiah Estrada (San Diego)

Víctor Vodnik (Colorado)

Brennan Bernardino (Colorado)

José Treviño (Cincinnati)

Taj Bradley (Minnesota)

Anthony Banda (Minnesota)

Yankees comienzan su temporada ante San Francisco

Los Yankees de Nueva York comenzarán su temporada este miércoles 25 de marzo ante los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park.

Max Fried será el abridor de los Bombarderos del Bronx que buscan romper la sequía de títulos que se ha extendido desde el 2009.

Los Yankees clasificaron a la postemporada en 2025 aunque cayeron en la Serie Divisional contra los Toronto Blue Jays.

Por los Gigantes, Logan Webb será el lanzador encargado del Opening Day en casa.

Este será el único juego de la jornada y los demás equipos comenzarán su temporada este jueves.

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