Dave Roberts, manager de los Dodgers, sobre la diversidad: “Hay mucho odio en el mundo”

En una conversación exclusiva con El Diario de Nueva York, Dave Roberts, manager de Los Angeles Dodgers y una de las figuras más respetadas dentro de las Grandes Ligas, reflexionó sobre la situación actual que no solo se vive en Estados Unidos, sino en el mundo.

En su conversación con Ricardo López Juárez, Roberts aseguró que el valor de la diversidad y la necesidad urgente de combatir el odio y la injusticia son pilares fundamentales.

El veterano entrenador, conocido por su liderazgo sereno y su integridad dentro y fuera del terreno, no dudó en expresar su preocupación por la falta de respeto y empatía que observa en la sociedad actual.

“Yo creo que hay mucho bien en nuestro mundo, pero también hay cosas malas. Y creo que la gente, desafortunadamente, simplemente no respeta a las personas lo suficiente ni trata a las personas de manera justa”, dijo.

“Yo simplemente amo a la gente y creo que lo bueno de nuestro mundo es que todos somos diferentes, todos nos vemos diferentes, todos pensamos diferente, y creo que eso es algo bueno”, añadió.

El manager, hijo de madre japonesa y padre afroamericano, ha sido durante años una voz influyente en temas de inclusión dentro del béisbol.

Para él, en la diversidad está la unión y el sentido humano. Asimismo, Roberts aseguró que actualmente vivimos bajo una sociedad que se está dejando dominar por un antivalor: el odio.

“Creo que hay mucho odio en nuestro mundo y me entristece”, concluyó.

Sus palabras llegan en un momento donde, a pesar de que el deporte en Estados Unidos está lleno de diversidad cultural, reina en el país un clima antimigrante.

Prueba de ello fue el incidente de hace una semana, cuando los San Antonio Spurs vencieron 101 a 100 a Phoenix Suns y, en medio del encuentro, en las gradas, una señora de la tercera edad fue sorprendida enviando un mensaje de texto desde su teléfono móvil con una carga racista en contra de la comunidad hispana.

En medio del partido, un video grabado por un fan en las gradas muestra a una señora de la tercera edad enviando un mensaje en su teléfono móvil rechazando de forma despectiva la presencia del público hispano en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

“Un montón de fans hispanos locos. Son todos hispanos, ¿cómo pueden permitir esto?”, se lee que escribe en su teléfono celular.

El hecho se volvió tendencia en medio del clima antimigrante que atraviesa Estados Unidos y del despliegue, por orden del presidente Trump, de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país.



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